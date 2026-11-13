SENCE Magallanes constituye su nuevo Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) para fortalecer la participación ciudadana en capacitación y empleo.

La instancia consultiva reúne a siete organizaciones locales del ámbito educativo, sindical, vecinal, productivo y de pueblos originarios.

El organismo permitirá canalizar propuestas e inquietudes de la comunidad para incidir en las políticas públicas del servicio en la región.

Punta Arenas, 13 de noviembre de 2026. — Con la participación de representantes de diversas agrupaciones territoriales y sectoriales, se constituyó oficialmente el nuevo Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La conformación de este organismo busca consolidar un espacio formal de encuentro, diálogo y participación ciudadana en torno al desarrollo laboral de la zona austral. En este nuevo período, el consejo estará integrado por representantes de CORMAG, el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal, la Asociación Barrio 18, el Instituto Británico, el Sindicato Líder, la Agrupación Ancestral y KORBAN.

Rol consultivo y trabajo conjunto

El COSOC opera como una instancia de carácter consultivo que faculta a las organizaciones de la sociedad civil para compartir sus opiniones, levantar inquietudes y presentar propuestas concretas. De este modo, los consejeros aportan directamente a la toma de decisiones y al fortalecimiento de los programas de capacitación e intermediación laboral que impulsa SENCE en el territorio.

Desde la dirección regional del servicio extendieron un saludo especial a todas las entidades que asumen este desafío institucional, incluyendo a aquellas organizaciones integrantes que no pudieron asistir presencialmente a esta primera sesión constitutiva. Asimismo, destacaron el inicio de esta etapa como una oportunidad clave para profundizar la colaboración público-privada y el trabajo conjunto en favor de más y mejores oportunidades laborales para los habitantes de Magallanes.