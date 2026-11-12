Los precios de los combustibles en la región de Magallanes este jueves 12 de noviembre.
Este jueves 12 de noviembre de 2026 entró en vigencia una nueva alza de combustibles en todo el país, con un incremento estimado de +$38,7 por litro en gasolinas y +$41,9 por litro en petróleo diésel según el informe semanal de ENAP. Esto lleva el valor del diésel hasta los $2.000 por litro en la región más austral de Chile.
A continuación se detallan los valores de referencia por litro en las cuatro comunas, considerando los reportes previos de la Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea) y el reajuste aplicado desde la medianoche de hoy:
|Comuna
|Gasolina 93
|Gasolina 95
|Gasolina 97
|Petróleo Diésel
|Punta Arenas (promedio)
|~$1.665 – $1.669
|~$1.705 – $1.708
|~$1.745 – $1.748
|~$1.730 – $1.745
|Puerto Natales
|~$1.704
|Varía por estación
|Varía por estación
|Sobre $1.760
|Porvenir (Copec)
|~$1.707
|~$1.817
|~$1.855
|~$1.792
|Puerto Williams (Cabo de Hornos)
|~$1.901
|No disponible
|No disponible
|~$2.000
Detalles y contexto del ajuste
- Punta Arenas. Antes del reajuste de hoy, los promedios en sus 15 estaciones de servicio marcaban $1.626 (93), $1.666 (95), $1.706 (97) y $1.688 (diésel), con valores mínimos desde $1.584 en gasolina de 93 octanos y $1.557 en diésel en puntos específicos. Con el alza de hoy, los surtidores superan los $1.660 en la bencina base.
- Puerto Natales y Porvenir. En Natales (4 estaciones) la gasolina de 93 octanos subió desde los $1.665 previos hacia la barrera de los $1.704. En la única estación de Porvenir, los valores referenciales pasan de $1.668 a superar los $1.700 en 93 octanos y bordean los $1.792 en el diésel.
- Puerto Williams. Al registrar los costos logísticos más altos del país, la gasolina de 93 octanos pasa de $1.862 a superar los $1.900 por litro, mientras que el diésel alcanza los $2.000 por litro.