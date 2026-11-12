Los precios de los combustibles en la región de Magallanes este jueves 12 de noviembre.

Este jueves 12 de noviembre de 2026 entró en vigencia una nueva alza de combustibles en todo el país, con un incremento estimado de +$38,7 por litro en gasolinas y +$41,9 por litro en petróleo diésel según el informe semanal de ENAP. Esto lleva el valor del diésel hasta los $2.000 por litro en la región más austral de Chile.

A continuación se detallan los valores de referencia por litro en las cuatro comunas, considerando los reportes previos de la Comisión Nacional de Energía (Bencina en Línea) y el reajuste aplicado desde la medianoche de hoy:

Comuna Gasolina 93 Gasolina 95 Gasolina 97 Petróleo Diésel Punta Arenas (promedio) ~$1.665 – $1.669 ~$1.705 – $1.708 ~$1.745 – $1.748 ~$1.730 – $1.745 Puerto Natales ~$1.704 Varía por estación Varía por estación Sobre $1.760 Porvenir (Copec) ~$1.707 ~$1.817 ~$1.855 ~$1.792 Puerto Williams (Cabo de Hornos) ~$1.901 No disponible No disponible ~$2.000

Detalles y contexto del ajuste