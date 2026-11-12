Puerto Natales se suma a movilización nacional por el alza de los combustibles.

Puerto Natales, 12 noviembre 2026.– La Agrupación de Camioneros y APSIA anunciaron su adhesión a la movilización nacional de este jueves 12 de noviembre, para manifestar su preocupación por el aumento de los combustibles y exigir medidas concretas frente a su impacto económico.

La manifestación se realizó entre las 08:30 y las 12:00 horas, en la Ruta 9, sector cruce Camino 4.

Pablo Ampuero, gerente de APSIA, y Hanz Krause, representante de los camioneros, señalaron que el encarecimiento de los combustibles afecta no solo al transporte terrestre y marítimo, sino también al movimiento de carga, las actividades productivas y el bolsillo de las familias.

Las organizaciones aclararon que no habrá corte de ruta y que la manifestación será pacífica, aunque llamaron a los conductores a transitar con precaución por el sector.