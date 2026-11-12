Camioneros de Punta Arenas se suman a movilizaciones y exigen al Gobierno un trato preferencial para Magallanes por alza de combustibles

La Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam), presidida por Miguel Cárdenas, anunció su incorporación a las manifestaciones, cuestionando que el Ejecutivo pretenda congelar los precios después de las fuertes alzas. El gremio exige medidas especiales para la región y no descarta ampliar la convocatoria a otros sectores productivos y organizaciones sociales.

Las movilizaciones de camioneros por el incremento en el precio de los combustibles sumaron un nuevo actor en la Región de Magallanes. La Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) confirmó su adhesión a las manifestaciones, planteando la necesidad de que el Gobierno establezca un tratamiento diferenciado para una zona extrema como Magallanes.

Así lo manifestó Miguel Cárdenas, presidente de Asoducam y representante de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, quien explicó que la decisión responde al impacto que han generado las recientes alzas del diésel y otros combustibles, situación que, a su juicio, no afecta exclusivamente al transporte de carga, sino también al conjunto de la comunidad.

El dirigente cuestionó la propuesta del Gobierno de congelar los precios, argumentando que esta medida no representa una solución frente al incremento que ya experimentaron los combustibles.

«Estábamos a 950 pesos el precio y hoy día se fue a 1.700. Entonces es una burla decirte ahora que voy a congelar los precios después que casi te doblé el valor del diésel», manifestó.

En ese contexto, sostuvo que la principal demanda del gremio es que Magallanes reciba un tratamiento especial, considerando su condición geográfica y las particularidades económicas de una región extrema.

Entre las propuestas planteadas por el dirigente se encuentra destinar recursos disponibles del Estado a implementar medidas de apoyo para Magallanes, además de revisar el destino de los ingresos tributarios asociados a los combustibles y los recursos vinculados a ENAP.

MOVILIZACIÓN INDEFINIDA Y CONVOCATORIA A OTROS GREMIOS

Miguel Cárdenas explicó que la movilización tendrá carácter indefinido y que las decisiones respecto de eventuales nuevas medidas serán evaluadas junto a las bases de la asociación, dependiendo de las respuestas que puedan llegar desde Santiago.

Asimismo, precisó que mantiene contactos con representantes del Gobierno en la región, incluida la Delegación Presidencial, con el propósito de canalizar las demandas del sector hacia las autoridades centrales.

Respecto de la posibilidad de realizar cortes totales de rutas, indicó que por ahora no existe una decisión en esa dirección y que la intención es mantener manifestaciones pacíficas, sin interrumpir completamente el tránsito.

El dirigente también informó que Asoducam cuenta con aproximadamente 107 asociados, aunque no todos se encuentran actualmente en Punta Arenas, debido a que varios transportistas están realizando viajes fuera de la región. No obstante, anticipó que esperaba un aumento de participantes durante la jornada.

A la movilización también se incorporó la asociación provincial de camioneros de Tierra del Fuego, encabezada por Iván Cárdenas. En tanto, respecto de Puerto Natales, señaló que sus representantes habían concluido la manifestación que mantenían, aunque aseguró que continuaban coordinados con el movimiento regional.

LLAMADO A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA

Uno de los aspectos destacados de la convocatoria es la invitación que realizó el dirigente a otros sectores productivos y organizaciones de la región para sumarse a las demandas.

«Este no es un tema solamente de los camioneros. Este es un tema global que involucra y le compete a todos los ciudadanos magallánicos», expresó.

En esa línea, mencionó a colectiveros, conductores, gremios de pescadores y otras organizaciones que puedan sentirse afectadas por el incremento de los combustibles.

Finalmente, el presidente de Asoducam entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad, asegurando que las manifestaciones se desarrollarían de manera pacífica, en coordinación con Carabineros y sin acciones que impliquen la quema de neumáticos u otros hechos de violencia.

También indicó que, al momento de la entrevista, el abastecimiento de combustibles en la región se mantenía con normalidad y las rutas permanecían habilitadas para el tránsito vehicular.

De esta manera, Magallanes se incorpora al escenario de movilizaciones que se desarrolla a nivel nacional, con una demanda regional específica: que el Gobierno adopte medidas concretas para evitar que el costo de los combustibles siga impactando a las familias, transportistas y sectores productivos de la zona austral.