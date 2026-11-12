El 31 de diciembre vence plazo para que personas mayores de 65 años se acojan a la nueva exención del impuesto territorial a partir de enero 2027.

Potenciales beneficiarios superan los 200 mil propietarios actualmente afectos al pago del tributo, quienes ya pueden solicitar el beneficio a través de internet, identificando su vivienda principal y solicitando esta exención.

En el marco de la publicación de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, en enero de 2027 comenzará a regir la Exención del 100% del impuesto territorial (contribuciones) de la vivienda principal de personas de 65 años o más.



Para acceder a esta medida, dispuesta en la nueva ley 21.850, el propietario debe realizar una declaración jurada, a través de la página web del SII, donde deberá autenticarse con su clave tributaria o clave única y llenar en pantalla el formulario “Ingreso de Solicitudes de Bienes Raíces”. El trámite también puede realizarse de manera de presencial en la Dirección Regional respectiva.



Dado que se trata de una exención anual, si la solicitud se realiza hasta el 31 de diciembre de 2026, esta se aplicará desde el 1 de enero de 2027, materializándose la exención en las cuotas de contribuciones del primer semestre del año 2027.



Cabe precisar que la declaración jurada debe presentarse solo la primera vez en que se solicita la exención, luego esta se renovará automáticamente si se mantienen los requisitos establecidos en la Ley.



Los solicitantes de la exención deberán completar la declaración jurada ante el SII, identificando el inmueble que utilizan como residencia habitual y, por tanto, por el que se accederá a la exención del pago del impuesto. Esta declaración se realizará mediante la presentación de una solicitud administrativa.



La exención considera además y cuando corresponda, los estacionamientos y bodegas vinculados a la vivienda principal, siempre que se encuentren asociados a ella y ubicados en la misma dirección.



Requisitos principales

Para solicitar la exención, las personas deberán cumplir las condiciones establecidas en la ley, entre ellas:

Tener 65 años o más

Ser una persona natural

Identificar una propiedad como vivienda principal

Presentar la declaración jurada correspondiente ante el SII

Encontrarse al día en el pago de las contribuciones

Estar al día en el pago de los derechos de aseo municipal.

Si es copropietario de la vivienda principal, debe poseer al menos el 50% de los derechos del bien raíz.

Para acceder a más información sobre la medida ingresa aquí

Paso a Paso

La solicitud podrá realizarse a través de la opción «Declaración jurada vivienda principal», disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Para acceder al trámite, las personas pueden ingresar a: Servicios Online > Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces > Declaración Jurada Vivienda Principal o directamente aquí. También podrá efectuarse de manera presencial en las oficinas del Servicio, con orientación de un funcionario y, en casos especiales, mediante el ingreso directo de la solicitud por parte de éste.



Con el objetivo de facilitar el acceso a este beneficio, el Servicio de Impuestos Internos ha dispuesto información y orientación para que las personas puedan conocer los requisitos, verificar si cumplen las condiciones establecidas por la ley y resolver sus consultas. Además, en el sitio web se encuentra disponible una guía de apoyo paso a paso para realizar la Declaración Jurada de Vivienda Principal, junto con las preguntas frecuentes sobre el beneficio y sus requisitos.

El Subdirector de Avaluaciones del SII, Pablo Muñoz, explicó que esta exención “tendrá validez hasta que el inmueble deje de ser residencia habitual o los estacionamientos o bodegas no sean usados como parte de la residencia habitual del beneficiario, o que la propiedad acogida a este beneficio sea vendida o deje de ser vivienda principal, sin perjuicio de las fiscalizaciones que se realicen periódicamente de acuerdo al mandato de la Ley. Estos cambios deben ser informados al SII por el propio contribuyente”.

Hay que tener presente que la ley establece una multa del 300% del impuesto eludido y la inhabilitación de 10 años para acogerse a esta exención, a quienes declaren información incorrecta o falsa para acceder a este beneficio.

La autoridad aclaró también que, si la persona posee otros inmuebles afectos, estos deberán seguir pagando contribuciones, aunque estas viviendas podrían acceder al Beneficio para Adultos Mayores (BAM), que anualmente el SII asigna automáticamente a quienes cumplen con los requisitos. Accede a más información aquí



Otras consideraciones

La ley de Reconstrucción establece que, si el propietario fallece y la vivienda principal forma parte de la herencia, los herederos podrán invocar la exención por el plazo de 3 años desde la fecha del fallecimiento o hasta que la vivienda sea vendida (si esto ocurre antes de los 3 años).



También define que, si uno de los herederos es el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, reside en la vivienda principal y tiene 65 años o más, la exención se mantendrá vigente hasta su fallecimiento o la venta de la vivienda principal.



Por último, señala que no podrá acogerse al beneficio el contribuyente que haya adquirido el inmueble a su cónyuge o conviviente civil; sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad; y a las sociedades o comunidades en que el contribuyente o cualquier de las personas mencionadas tenga una participación directa o indirecta, igual o superior al 10%. Esto, siempre que la adquisición del inmueble se haya realizado dentro de los 3 años anteriores a la presentación de la declaración jurada para la obtención de la exención.