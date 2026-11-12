Ministerio de Obras Públicas adjudica obras por más de $3.568 millones para ampliar y mejorar pavimentos del aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams.

Los trabajos, a cargo de la empresa Constructora Vilicic, comenzarán a principios de diciembre de 2026 y tendrán un plazo de ejecución de 240 días corridos.

La iniciativa generará cerca de 25 empleos directos y optimizará el desplazamiento de aeronaves comerciales menores y de las Fuerzas Armadas sin interrumpir la operación del recinto.

Puerto Williams, 12 noviembre 2026.– Consolidando una decidida política de infraestructura estratégica para las zonas extremas del país, la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) concretó la adjudicación de los trabajos de ampliación y mejoramiento de pavimentos en el aeródromo Guardiamarina Zañartu de Puerto Williams. Las obras estarán a cargo de la empresa Constructora Vilicic y representan una inversión sectorial de $3.568.835.288.

El proyecto integra la cartera del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas de Magallanes.

El anuncio oficial se realizó en terreno en las instalaciones del terminal aéreo, instancia encabezada por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; la delegada presidencial regional, Ericka Farías; y el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada. En la actividad también participaron el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández; el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic; y el director regional de Aeropuertos, Fabián Navarro.

Infraestructura robusta y continuidad operacional

El proyecto, cuyo inicio está programado para principios de diciembre de 2026, contempla un plazo de ejecución de 240 días corridos y una estimación de 25 puestos de trabajo directos. La iniciativa dotará a la ciudad más austral del mundo de una superficie de rodaje más robusta mediante la incorporación de pavimentos de adocretos de alta resistencia, destinados al tránsito de aeronaves comerciales menores y de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, las faenas permitirán optimizar los accesos hacia la Sección Aeronaval y la plataforma comercial. Todo el plan de trabajo se ejecutará de manera coordinada para resguardar en todo momento la continuidad operacional del aeródromo, una infraestructura considerada vital para la conectividad regional y el resguardo de la soberanía en la Provincia Antártica Chilena.