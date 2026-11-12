Consejero Regional por Tierra del Fuego Rodolfo Cárdenas valora acuerdo presupuestario para 2027, pero exige resguardos para fondos regionales y mayor descentralización.

La autoridad regional respaldó el entendimiento entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Hacienda para revisar el recorte superior al 7% proyectado originalmente.

Cárdenas advirtió sobre las reducciones sufridas en 2026 por instrumentos como el FONDEMA y pidió revisar el rol de los delegados presidenciales para fortalecer la autonomía de Magallanes.

Porvenir, 12 noviembre 2026.– En medio del debate por el financiamiento de las regiones para el año 2027, el consejero regional de Magallanes, Rodolfo Cárdenas, manifestó su respaldo al entendimiento alcanzado entre los gobiernos regionales y el Ministerio de Hacienda. Dicho acuerdo permitirá revisar la propuesta presupuestaria tras el planteamiento inicial de disminuir en más de un 7% los recursos destinados a los territorios.

Para la autoridad regional, este consenso constituye una señal positiva frente a las múltiples necesidades pendientes en las distintas provincias de Magallanes. Sin embargo, advirtió que asegurar mayores garantías financieras es solo el primer paso, subrayando que es indispensable que los recursos lleguen de forma oportuna y logren traducirse en proyectos concretos para la ciudadanía.

Resguardo de fondos y prioridades urgentes

Una de las principales preocupaciones planteadas por Cárdenas apunta a los recortes registrados durante 2026, período en el que instrumentos clave como el Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA) y los recursos destinados a emergencias sufrieron rebajas presupuestarias. A juicio del consejero, resulta fundamental establecer resguardos claros que impidan que este tipo de medidas vuelvan a afectar el desarrollo de la región.

Respecto a las inversiones más urgentes para la zona, el consejero destacó áreas críticas que requieren atención prioritaria:

Acceso a la vivienda.

Infraestructura sanitaria, agua potable y alcantarillado.

Sistemas de disposición de residuos.

Impulso al empleo y mantenimiento de una inversión pública acorde a las particularidades de cada provincia.

Cuestionamiento al centralismo

Más allá de la discusión financiera, Cárdenas instaló un debate político de fondo al cuestionar la persistencia de un modelo centralizado, donde organismos nacionales como la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) mantienen una fuerte injerencia sobre las decisiones locales.

En esa línea, sostuvo que Magallanes requiere avanzar hacia una descentralización efectiva, dotando a la región de mayores atribuciones para administrar sus propios recursos y resolver sus demandas. Asimismo, propuso revisar el rol actual de los delegados presidenciales, apuntando hacia una estructura administrativa que otorgue mayor protagonismo a las autoridades regionales.