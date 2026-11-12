Ejército de Chile desplegará 30 brigadas, helicópteros y maquinaria pesada para enfrentar la temporada de incendios forestales 2026-2027.

La institución ha dispuesto medios terrestres, aéreos, sanitarios y logísticos capacitados junto a CONAF para actuar ante emergencias en el territorio nacional.

Además, entre el 24 y el 26 de noviembre se realizará en La Araucanía la XV versión del ejercicio de simulación “Volcano” junto a autoridades civiles.

SANTIAGO, noviembre de 2026.– Con el objetivo de resguardar a las comunidades y apoyar el control de siniestros durante la temporada estival 2026-2027, el Ejército de Chile alistó un amplio despliegue de recursos humanos y materiales. La preparación contempla 30 Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIFEs), aeronaves de descarga de agua, maquinaria de ingenieros, patrullas de rescate y atención médica especializada.

Combate terrestre y apoyo aéreo

Las BRIFEs, creadas en 2003 e instruidas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), cumplen labores de combate indirecto como la construcción de cortafuegos, el despeje de vegetación y el control de puntos calientes. Para apoyar estas tareas desde el aire, la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) dispone de helicópteros AS350 B3 Ecureuil y AS532 Cougar. Equipados con sistemas Bambi Bucket, estas aeronaves pueden descargar entre 1.000 y 3.000 litros de agua, además de realizar reconocimientos y transportar personal a zonas aisladas.

Al respecto, el Comandante de la BAVE, General de Brigada Milko Marinkovic V., destacó durante la presentación del Plan de Acción 2026-2027 que la institución cuenta con «capacidades polivalentes que permiten contribuir en el área de misión de Emergencia Nacional y Protección Civil». Asimismo, subrayó que las capacitaciones de CONAF son clave y que la prevención ciudadana resulta vital para detectar riesgos a tiempo.

Ingeniería, rescate y sanidad

Para habilitar rutas y abrir líneas de control, las unidades de ingenieros operarán con bulldozers, retroexcavadoras, cargadores frontales y motoniveladoras. En zonas habitadas, las Unidades Fundamentales de Emergencias y Catástrofes (UFECs) apoyarán en evacuaciones y entrega de ayuda, mientras que 17 patrullas terrestres y cuatro anfibias de las Patrullas de Auxilio y Rescate Militar (PARMEs) ejecutarán labores de búsqueda y salvamento en terrenos de difícil acceso.

En el ámbito sanitario, el despliegue incluye Puestos de Atención Médico Especializados (PAMEs) y ambulancias para atender a los damnificados. Este apoyo incorpora además a médicos veterinarios especializados en tratar quemaduras e inhalación de humo en animales.

Logística y entrenamiento conjunto

El sostenimiento en terreno estará respaldado por camiones, vehículos todoterreno, aljibes, cocinas de campaña y Centros Militares Desplegables (CMDEs). Paralelamente, el Instituto Geográfico Militar (IGM) entregará mapas de pronta respuesta y sistemas de telecomunicaciones para facilitar la toma de decisiones.

Como integrante del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), el Ejército participa en las fases de mitigación, preparación, respuesta y recuperación. El Teniente Coronel Jorge Aliaga P., Oficial de Operaciones en Territorio Nacional del Comando de Operaciones Terrestres (COT), enfatizó que la institución también lidera instancias de entrenamiento para organismos del Estado en evacuación y primeros auxilios.

En esa línea, entre el 24 y el 26 de noviembre se desarrollará en la Región de La Araucanía la XV versión del ejercicio de simulación “Volcano”. Conducido por el COT con el apoyo de la Academia de Guerra (ACAGUE), el simulacro reunirá a autoridades civiles y militares para entrenar la toma de decisiones bajo presión frente a escenarios de catástrofe.