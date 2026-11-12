Nueva alza de los combustibles tensiona las rutas: camioneros mantienen movilizaciones pese a medidas anunciadas por el Gobierno

Jueves 12 de noviembre de 2026 | Nacional.- El incremento en el precio de los combustibles vuelve a golpear el bolsillo de los automovilistas y profundiza el conflicto que mantiene movilizados a camioneros y transportistas en distintas regiones del país. Durante esta jornada comenzó a regir una nueva alza en las bencinas y el diésel, en medio de una paralización que ya genera interrupciones parciales del tránsito en importantes carreteras.

La fotografía muestra el panel de precios de una estación de servicio Copec, donde se observan valores que alcanzan los $1.740 por litro, reflejando el escenario de encarecimiento que enfrentan los consumidores y el sector del transporte.

La situación se produce en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones de transportistas, luego de que pequeños y medianos camioneros iniciaran movilizaciones para exigir medidas concretas frente al sostenido aumento de los combustibles, particularmente del diésel, principal insumo para el transporte de carga.

Gobierno anuncia congelamiento, pero no logra frenar las protestas

Durante las últimas horas, el Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast intensificó las conversaciones con los representantes de los transportistas, buscando una salida al conflicto. Sin embargo, las reuniones realizadas en La Moneda terminaron sin un acuerdo que permitiera deponer las movilizaciones.

El biministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, anunció una nueva propuesta que contempla tres medidas principales:

Congelamiento de los precios: mantener los valores de los combustibles sin nuevas alzas durante 90 días, hasta los primeros días de febrero de 2027.

Revertir el último incremento: presentar un proyecto de ley para dejar sin efecto el alza aplicada este jueves, que considera aproximadamente $39 por litro para las gasolinas y $42 para el diésel.

Medidas para los transportistas: extender hasta diciembre de 2027 el beneficio de recuperación de parte del impuesto específico a los combustibles y corregir el mecanismo que actualmente genera desembolsos adicionales cuando el componente variable del impuesto es negativo.

Pese a estos anuncios, los dirigentes de las agrupaciones movilizadas señalaron que las propuestas deben ser evaluadas por sus respectivas bases y que todavía existen diferencias con el Ejecutivo. EL PAÍS Chile +2

Bloqueos y movilizaciones en distintas regiones

El conflicto ya ha tenido repercusiones en diferentes puntos del territorio nacional. Entre los sectores afectados se encuentran la Ruta 5 Norte y la ruta A-65, en la Región de Tarapacá, además de la Ruta 5 Sur, en las cercanías de Los Ángeles, Región del Biobío.

Las manifestaciones también han involucrado a pequeños y medianos transportistas, propietarios de buses interurbanos, organizaciones contrarias al sistema de cobro de TAG y representantes del transporte menor.

Entre las principales demandas del movimiento se encuentran la estabilización del precio del diésel, modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), la revisión del impuesto específico y los cobros asociados a peajes y TAG.

Uno de los principales argumentos de los movilizados apunta a que los actuales valores del combustible hacen prácticamente inviable mantener sus operaciones, especialmente para los pequeños propietarios de camiones que aseguran no poder traspasar los incrementos a las tarifas de transporte. BioBioChile +2

Gobierno advierte por los bloqueos y busca una salida al conflicto

Desde La Moneda, el ministro Claudio Alvarado manifestó su preocupación por la continuidad de las interrupciones en las carreteras y sostuvo que, tras los anuncios realizados por el Ejecutivo, no existirían razones para seguir entorpeciendo el libre tránsito.

En paralelo, durante este jueves se contempla una nueva instancia de diálogo con representantes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), organizaciones que inicialmente se habían desmarcado de la paralización, aunque han manifestado su preocupación por la situación que enfrenta el sector.

De esta manera, el conflicto continúa abierto, mientras el Gobierno intenta conseguir respaldo legislativo para sus nuevas medidas y los transportistas mantienen la presión en las carreteras. 24horas +1

Un escenario que también mantiene en alerta a los consumidores, considerando que el encarecimiento de los combustibles no solamente afecta a quienes utilizan vehículos particulares, sino que repercute directamente en los costos logísticos, el transporte de pasajeros y, eventualmente, en los precios de productos y servicios.