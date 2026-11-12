MOP y Municipio de Laguna Blanca refuerzan trabajo conjunto para optimizar infraestructura sanitaria en Villa Tehuelches.

Autoridades regionales y comunales evaluaron el estado actual del sistema de tratamiento de residuos domiciliarios de la localidad.

La jornada incluyó una visita inspectiva a la planta de tratamiento, donde se verificaron las obras de conservación ejecutadas por la Dirección de Obras Hidráulicas.

Villa Tehuelches, 12 noviembre 2026.– Con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Laguna Blanca, autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y del municipio local sostuvieron una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria de Villa Tehuelches.

La instancia fue encabezada por el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, y el alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda. En el encuentro participaron además el director regional de Obras Hidráulicas (DOH), Jorge Martinic, junto a equipos técnicos de la Municipalidad y profesionales de la repartición ministerial.

Durante la mesa técnica, las autoridades analizaron en detalle las condiciones actuales del sistema destinado al tratamiento de residuos domiciliarios de la localidad. Asimismo, evaluaron los alcances de su operación y definieron las herramientas de apoyo que puede aportar la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales para optimizar la gestión y entrega del servicio a la comunidad.

Visita a terreno

Tras la reunión, la comitiva realizó una visita inspectiva a la planta de tratamiento de Villa Tehuelches. En el recinto, las autoridades constataron en terreno el resultado de los trabajos ejecutados por la Dirección de Obras Hidráulicas a través de un contrato de conservación.

Con este despliegue conjunto, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con el adecuado funcionamiento, mantenimiento y mejora continua de una infraestructura considerada esencial para el bienestar y desarrollo de los vecinos y vecinas de Villa Tehuelches.