Autoridades y estudiantes de Cerro Castillo realizan simbólica plantación de lengas para restaurar ecosistemas en Torres del Paine.

La jornada se desarrolló en el sector Camping Pehoé junto a alumnos de la Escuela Ramón Serrano Montaner, en el marco de un proyecto de CONAF financiado por el Gobierno Regional.

En casi dos décadas, el programa ha logrado plantar más de 1,2 millones de ejemplares en una superficie superior a las 470 hectáreas afectadas por incendios forestales.

Torres del Paine, 12 noviembre 2026.– Con el objetivo de fortalecer la restauración ambiental de las áreas silvestres protegidas y fomentar el cuidado del patrimonio natural desde las nuevas generaciones, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, participó en una plantación simbólica de lengas en el Parque Nacional Torres del Paine. La actividad tuvo lugar en el sector Camping Pehoé y contó con la presencia de estudiantes y docentes de la Escuela Ramón Serrano Montaner de Villa Cerro Castillo.

La iniciativa es impulsada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) gracias al financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Su propósito es contribuir a la recuperación de los ecosistemas dañados por incendios forestales, promoviendo al mismo tiempo la educación ambiental y la participación comunitaria.

En la jornada también participaron la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas; la superintendenta del parque nacional, Mónica Alvarado; y el encargado provincial del Departamento de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Patricio Salinas, quien dirigió las labores técnicas.

Durante el encuentro, el delegado Liber Lazo destacó el impacto formativo de estas experiencias en terreno. “Es una oportunidad importantísima para ellos y también para el parque, porque estamos sembrando una semilla en la conciencia de estas nuevas generaciones”, señaló la autoridad, agregando que la recuperación del recinto requiere tanto de acciones técnicas como del compromiso ciudadano.

Por su parte, la alcaldesa Anahí Cárdenas valoró el involucramiento de las comunidades educativas y agradeció el aporte de recursos regionales para mantener los viveros de CONAF. “Estamos muy expuestos a los incendios y hoy estamos restaurando y plantando lengas para que este lugar siga conservando su belleza. El llamado es a cuidar, especialmente durante la temporada alta de turismo”, enfatizó.

Casi dos décadas de restauración ecológica

Esta actividad se suma a un esfuerzo sostenido que CONAF ejecuta desde hace casi 20 años en Torres del Paine. Según detalló Patricio Salinas, durante este período se han establecido más de 1.200.000 ejemplares de lenga en más de 470 hectáreas, alcanzando una tasa de sobrevivencia cercana al 50%, cifra considerada positiva dadas las exigentes condiciones climáticas de la zona.

Respecto al rol de los escolares, Salinas explicó que el foco de estas jornadas anuales es dejar una huella en los jóvenes que administrarán y protegerán el parque en el futuro.

En representación de los estudiantes, la alumna Josefa Vidal Mayorga valoró la instancia como una forma concreta de recuperar los bosques nativos. “Este es el patio de nuestra casa y, si no lo cuidamos, quizás no dure. Queremos que las futuras generaciones también puedan conocer estos lugares maravillosos de nuestra Patagonia”, expresó.

Con este despliegue conjunto entre instituciones públicas y comunidades educativas, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la formación de una ciudadanía ambientalmente responsable.