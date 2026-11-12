Inician última etapa de conservación vial en avenida Bulnes frente al Cementerio Municipal de Punta Arenas.

Los trabajos consideran la renovación total del pavimento en un tramo de 30 metros hacia calle Capitán Guillermos, manteniendo cierres parciales de tránsito.

Las intervenciones en avenida Bulnes ya alcanzan un 80% de avance, mientras que el plan general de conservación urbana en la comuna registra un 46% de ejecución.

PUNTA ARENAS, 12 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de recuperar la trama vial y mejorar la seguridad en el desplazamiento de conductores y peatones, se dio inicio a la última etapa de conservación vial en avenida Bulnes, específicamente en el tramo ubicado frente al Cementerio Municipal Sara Braun. Las faenas contemplan la renovación completa del pavimento deteriorado para entregar una solución definitiva y de mayor durabilidad.

Esta fase final considera una intervención de aproximadamente 30 metros en dirección hacia calle Capitán Guillermos. Para mitigar el impacto en los tiempos de traslado de la comunidad, los trabajos se ejecutan bajo la modalidad de cierres parciales de tránsito, permitiendo mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras.

Con este frente de trabajo, las mejoras en avenida Bulnes alcanzan un 80% de avance. Cabe destacar que ya se encuentra completamente habilitado el tramo comprendido entre las calles Club Hípico y Mardones, sector donde se renovaron 1.050 metros cuadrados de calzada.

Inversión regional y avance comunal

Las obras forman parte del contrato de Conservación de Vías Urbanas de Emergencia, una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena con una inversión cercana a los $4.000 millones, y ejecutada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Magallanes en calidad de unidad técnica.

A nivel comunal, este plan de conservación vial registra un 46% de avance general e incluye diversas intervenciones estratégicas en distintos puntos de Punta Arenas, destacando los trabajos en calles como Chiloé, Fagnano y Angamos.