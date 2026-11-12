Autoridades de la Universidad de Magallanes exponen ante el Senado el impacto de los recortes del Presupuesto 2027 en zonas extremas.

La institución advirtió sobre los efectos de la reducción nacional superior a los $36.000 millones en aportes basales para las universidades estatales.

La casa de estudios hizo un llamado urgente a resguardar beneficios territoriales clave como la Beca Magallanes, que apoya al 25,6% de su matrícula de pregrado.

Punta Arenas, 12 noviembre 2026.– Frente a la proyectada disminución de recursos contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, autoridades de la Universidad de Magallanes (UMAG) expusieron ante el Senado de la República el grave impacto que los recortes nacionales tendrán sobre las instituciones de educación superior estatales ubicadas en zonas extremas. El ajuste se enmarca en una rebaja global que supera los $36.000 millones en los aportes basales destinados a las universidades públicas del país.

Durante su presentación en el Congreso, la casa de estudios detalló las principales líneas de financiamiento que se verán mermadas por la propuesta fiscal:

Caída en fondos basales e institucionales: El proyecto considera una disminución del 12,2% en el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) y un recorte del 34,8% en el Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales.

El proyecto considera una disminución del 12,2% en el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) y un recorte del 34,8% en el Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales. Ajustes en gratuidad y acceso: Se proyecta una baja en los recursos asociados a la gratuidad universitaria, sumada a reducciones en el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE).

Se proyecta una baja en los recursos asociados a la gratuidad universitaria, sumada a reducciones en el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE). Riesgo para becas territoriales: La UMAG enfatizó la urgencia de proteger instrumentos como la Beca Magallanes, beneficio que actualmente respalda a 1.189 estudiantes de pregrado —equivalente al 25,6% de su matrícula— y que resulta fundamental para garantizar la permanencia académica en la región austral.

Sostenibilidad financiera y movilización estudiantil

El debate presupuestario ocurre luego de que, en septiembre de 2026, la Universidad de Magallanes lograra salir de la supervisión especial de la Superintendencia de Educación Superior tras implementar un riguroso plan de ajuste interno. Ante los parlamentarios, la rectoría recalcó que la sostenibilidad financiera de la institución no puede sustentarse únicamente en esfuerzos y recortes propios.

En esa línea, junto al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), la universidad se encuentra impulsando indicaciones parlamentarias para revertir las rebajas antes de la votación final del erario nacional.

Paralelamente, la incertidumbre financiera ha generado inquietud en la comunidad universitaria. La Federación de Estudiantes de la UMAG (FEUM) y el alumnado mantienen movilizaciones y paralizaciones de actividades académicas en el marco de las demandas de la CONFECH, y en rechazo a la disminución de recursos, alertando que 1.173 estudiantes locales dependen directamente de los aportes y becas estatales para dar continuidad a sus estudios superiores.