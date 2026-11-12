Canciller Pérez-Mackenna descarta pedir permiso a Argentina por nueva ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Falklands/Malvinas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile invocó el derecho al paso inocente bajo la Convemar para respaldar el viaje inaugural del buque chileno Danstar.

La conexión comercial, reactivada tras 15 años, transportará alimentos, maquinaria y materiales de construcción desde la Región de Magallanes hacia el archipiélago.

Santiago. 12 noviembre 2026.– El canciller chileno, Francisco Pérez-Mackenna, defendió la nueva ruta marítima comercial hacia las Islas Malvinas amparándose en el derecho de paso inocente de la Convemar, descartando solicitar autorización a Argentina. El posicionamiento responde a las objeciones del ministro argentino Pablo Quirno, quien recordó las normas locales que exigen permisos previos en aguas de su jurisdicción .

Reactivación comercial y logística

El servicio es operado por el buque chileno Danstar —fruto de una alianza entre la naviera Easter Island y la Corporación de Desarrollo de las Islas (FIDC)—, retomando una vía suspendida hace 15 años para trasladar alimentos, maquinaria y materiales de construcción desde Punta Arenas

Louise Ellis, de la FIDC, subrayó que esta alternativa acortará considerablemente los tiempos de abastecimiento en comparación con las demoras de hasta tres meses provenientes del Reino Unido.