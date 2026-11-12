Reconocen labor de familias tutoras en encuentro del Programa Residencia Familiar Estudiantil de Junaeb en Tierra del Fuego.

La jornada reunió a estudiantes y hogares tutores para compartir experiencias y fortalecer las redes de apoyo educativo en la provincia.

Durante la actividad se destacó especialmente el compromiso y la entrega de Rosa Araya Cortés y Hidesia Raicahuin Ojeda.

Porvenir, 12 noviembre 2026.– Con el objetivo de fortalecer los lazos comunitarios y relevar el impacto positivo de las redes de apoyo en la educación local, hoy se llevó a cabo un encuentro de familias tutoras y estudiantes pertenecientes al Programa Residencia Familiar Estudiantil de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La instancia permitió generar un espacio cercano para compartir experiencias, evaluar el desarrollo del año académico y reconocer el compromiso de quienes forman parte de esta iniciativa, la cual brinda alojamiento, alimentación y acompañamiento integral a estudiantes de la provincia de Tierra del Fuego para que puedan dar continuidad a sus estudios.

Durante la ceremonia, se realizó un especial reconocimiento a Rosa Araya Cortés y Hidesia Raicahuin Ojeda, destacando su dedicada labor, vocación y compromiso como familias tutoras, rol fundamental para garantizar el bienestar y desarrollo personal de los jóvenes beneficiarios.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego valoraron la realización de este tipo de jornadas, subrayando que el trabajo conjunto entre las instituciones públicas y las familias acogedoras resulta clave para fortalecer el acompañamiento y ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes del territorio.