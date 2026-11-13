MOP Magallanes y operadores turísticos antárticos fortalecen coordinación para el desarrollo de infraestructura estratégica.

El seremi Alejandro Marusic encabezó una reunión de trabajo con la directora ejecutiva de IAATO, Lisa Kelley, y representantes de Aerovías DAP.

En la instancia se revisaron los avances de las obras públicas en el Territorio Chileno Antártico y Puerto Williams para potenciar la conectividad y el turismo sostenible.

Punta Arenas, 13 noviembre 2026. — Con el objetivo de consolidar la planificación y el desarrollo de infraestructura clave en el extremo austral, el secretario regional ministerial (Seremi) de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, sostuvo una reunión de trabajo junto a la directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO), Lisa Kelley.

La jornada contó además con la participación de representantes de la aerolínea regional Aerovías DAP y de los directores regionales del ministerio: Fabián Navarro (Aeropuertos), Dante Fernández (Planeamiento) y Jorge Valdebenito (Obras Portuarias).

Conectividad e infraestructura estratégica

Durante el encuentro, las autoridades y representantes del sector privado analizaron en detalle el estado de avance de las distintas obras que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tanto en el Territorio Chileno Antártico como en la localidad de Puerto Williams.

En la oportunidad, se destacó el impacto directo que estos proyectos tienen en el fortalecimiento de la conectividad aérea y marítima, la consolidación de infraestructura estratégica y el respaldo logístico necesario para el desarrollo seguro de la actividad turística en la zona más austral del país.

Alianza público-privada

Desde la cartera regional relevaron que este tipo de mesas técnicas permiten estrechar el trabajo colaborativo entre los servicios públicos y los operadores internacionales y locales. De este modo, se busca promover iniciativas coordinadas que contribuyan al desarrollo sostenible de la Región de Magallanes, reafirmando su rol estratégico como principal puerta de entrada al continente blanco.