Operativo de emergencia permitió rescatar a persona con fractura expuesta en sector boscoso de Punta Arenas

Un amplio operativo de emergencia se desplegó durante la tarde de este domingo en el sector de prolongación de avenida Ignacio Carrera Pinto, en las inmediaciones de la bocatoma de Aguas Magallanes, luego de que una persona sufriera una fractura expuesta tras una caída accidental al interior de una zona boscosa.

La emergencia movilizó a personal de Carabineros de la 1.ª Comisaría de Punta Arenas, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y equipos médicos del SAMU, quienes fueron alertados por un testigo que informó sobre el accidente sufrido por su acompañante, quien quedó imposibilitado de desplazarse por sus propios medios debido a la gravedad de sus lesiones.

Debido a las dificultades de acceso y las características del terreno, los equipos de emergencia coordinaron un procedimiento conjunto para llegar hasta el afectado, brindarle las primeras atenciones médicas y concretar su evacuación.

Una vez estabilizado, el lesionado fue trasladado hasta una ambulancia del SAMU y derivado de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, donde quedó bajo evaluación de los equipos médicos especializados.