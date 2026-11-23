Detienen a hombre de 34 años por robo con violencia en Punta Arenas: víctima fue agredida por cinco sujetos

Un hombre de 34 años fue detenido durante la tarde de este domingo 22 de noviembre, luego de participar presuntamente en un robo con violencia ocurrido en la intersección de las calles Ignacio Carrera Pinto con Chiloé, en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes, Carabineros de la Subcomisaría Río Seco concurrió al lugar tras recibir un llamado de la Central de Comunicaciones. Al llegar, se entrevistaron con la víctima, quien relató que fue abordada por cinco individuos que comenzaron a agredirla con golpes de puño y pies, para posteriormente sustraerle su teléfono celular.

Momentos después llegó una patrulla de Seguridad Municipal, situación que provocó que los involucrados huyeran en distintas direcciones. Sin embargo, la víctima logró reconocer a uno de los presuntos autores, quien fue detenido por inspectores municipales y posteriormente entregado a Carabineros.

Durante el procedimiento se logró recuperar el teléfono celular, el que fue devuelto a su propietario. El detenido, quien mantiene antecedentes penales, pasará a control de detención durante este lunes 23 de noviembre.