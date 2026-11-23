El Astillero Naval a Vapor Bonacic Hermanos en el Barrio Sur de Punta Arenas: pioneros de la industria marítima en el Estrecho de Magallanes.

A finales del siglo XIX y principios del XX, antes de la apertura del Canal de Panamá, Punta Arenas era una escala vital y obligada para el comercio marítimo internacional que cruzaba entre los océanos Atlántico y Pacífico. En ese contexto de auge portuario nació el Astillero Naval a Vapor Bonacic Hermanos y Cía., uno de los hitos fundacionales de la ingeniería y construcción naval en el extremo austral de Chile.

Los orígenes de una visión pionera

La historia de este establecimiento comenzó en 1896, cuando los hermanos Carlos y Daniel Bonacic Armandori, inmigrantes originarios de la isla de Brač (en la costa dálmata de la actual Croacia), fundaron la sociedad Varadero y Astillero Carlos Bonacic y Cía.. Conscientes de la estratégica posición geográfica de Magallanes y del intenso tráfico de embarcaciones de cabotaje, caza y comercio que operaban en la zona, levantaron un varadero diseñado para responder a las exigencias técnicas de la época. [1, 2]

Capacidad técnica de vanguardia en el Pacífico Sur

Tal como lo consignan los registros y publicaciones comerciales de comienzos del siglo XX —como la histórica Guía General de Magallanes—, el recinto llegó a posicionarse como el establecimiento más grande de su género y el mejor equipado en toda la costa sur del Pacífico. Sus instalaciones contaban con: [1]

Infraestructura de gran calado: Disponía de gradas fijas cementadas capaces de recibir y sostener simultáneamente hasta cuatro cascos de embarcaciones de hasta 1.500 toneladas , trabajando con mareas ordinarias de 8 a 10 pies de calado.

Disponía de gradas fijas cementadas capaces de recibir y sostener simultáneamente hasta cuatro cascos de embarcaciones de hasta , trabajando con mareas ordinarias de 8 a 10 pies de calado. Maquinaria moderna: Estaba dotado de un taller de carpintería a vapor equipado con maquinaria de última generación para la época.

Estaba dotado de un taller de carpintería a vapor equipado con maquinaria de última generación para la época. Servicios integrales: Además de realizar faenas de carenado, limpieza de cascos y reparaciones mayores a vapores y veleros de distintas banderas, el astillero ejecutaba la construcción completa de naves a vapor y a vela.

El legado en la historia naval magallánica

Durante casi tres décadas, el astillero de los hermanos Bonacic fue un motor indispensable para el desarrollo económico y marítimo de la Patagonia. Sin embargo, la apertura del Canal de Panamá en 1914 disminuyó drásticamente el flujo de buques por el Estrecho de Magallanes. [1, 2]

En 1925, la familia Bonacic vendió las instalaciones a la firma armadora Braun y Blanchard. Posteriormente, el recinto pasó por manos de la Compañía de Navegación Interoceánica (1941) y la Compañía Marítima de Punta Arenas (1949), hasta que en 1953 sus terrenos e infraestructura dieron origen a lo que hoy conocemos como la planta de ASMAR Magallanes, perpetuando así más de un siglo de tradición naval en las costas de Punta Arenas. [1]