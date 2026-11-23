Junta de Vecinos N.º 30 «José Miguel Carrera» lanza su sitio web oficial www.jv30.cl para acercar trámites, noticias y actividades a la comunidad del Barrio Sur de Punta Arenas.

La nueva plataforma digital, accesible desde computadores y celulares, permite consultar el mapa de la unidad vecinal, requisitos para certificados de residencia y el catálogo de emprendedores locales.

A través del portal, los vecinos ya pueden conocer los detalles del regreso del «arbolito de carretes» y las fechas confirmadas para la segunda Feria Navideña.

Punta Arenas, noviembre de 2026.– Con el objetivo de modernizar la comunicación, facilitar el acceso a la información y fortalecer el vínculo comunitario en el sector sur de la ciudad, la Junta de Vecinos N.º 30 «José Miguel Carrera» puso a disposición de toda la comunidad su nuevo sitio web oficial: www.jv30.cl.

La plataforma fue diseñada para ser navegada de manera sencilla tanto desde teléfonos celulares como desde computadores, centralizando en un solo lugar toda la gestión y vida comunitaria de la unidad vecinal.

Servicios y actividades destacadas

El portal www.jv30.cl agrupa diversas herramientas útiles para la comunidad:

Información territorial y trámites: Incluye un mapa interactivo del Barrio Sur, guías para solicitar certificados de residencia y los requisitos para asociarse.

Incluye un mapa interactivo del Barrio Sur, guías para solicitar certificados de residencia y los requisitos para asociarse. Espacios y vitrina local: Detalla el uso y arriendo de la sede vecinal (Avenida España 2121) y exhibe un catálogo de emprendimientos del sector.

Detalla el uso y arriendo de la sede vecinal (Avenida España 2121) y exhibe un catálogo de emprendimientos del sector. Agenda y contacto: Reúne noticias, un calendario de actividades y vías de comunicación directa.

De igual forma, la web ya detalla el regreso del tradicional «arbolito de carretes» y la programación de la segunda Feria Navideña (fijada para los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre).