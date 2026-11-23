Encuesta Plaza Pública Cadem: Fernando Rabat cae 11 puntos y se convierte en el ministro peor evaluado del gabinete.

La aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantiene estable en un 28%, mientras que su desaprobación alcanza el 69%.

El homenaje del mandatario a Ho Chi Minh en Vietnam dividió opiniones: un 50% lo consideró contradictorio y un 40% lo respaldó como una decisión diplomática.

Santiago, 23 noviembre 2026.– La última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem (N° 705), correspondiente a la tercera semana de noviembre de 2026, reveló un fuerte impacto en la evaluación del gabinete ministerial tras las recientes controversias políticas. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sufrió una caída de 11 puntos porcentuales en su aprobación respecto a octubre, bajando de un 35% a un 24% y ubicándose como el secretario de Estado peor evaluado del equipo de gobierno, con un 70% de desaprobación.

En el otro extremo, la lista de aprobación ministerial (medida entre quienes tienen un nivel de conocimiento de 40% o más) es liderada por May Chomalí con un 55% de respaldo, seguida por Iván Poduje (51%), Fernando Barros (48%) y Catalina Parot (47%). Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se consolida como la figura más influyente del gabinete con un 64% de las menciones, aunque registra apenas un 27% de aprobación ciudadana.

Aprobación presidencial y gira por Asia

Respecto a la gestión del Presidente José Antonio Kast, un 28% de los encuestados aprueba la forma en que está conduciendo su Gobierno (un punto más que la semana anterior), frente a un 69% que la desaprueba.

El estudio también abordó la reciente gira presidencial por Asia, la cual tuvo un 93% de conocimiento entre la población y recibió una evaluación dividida: un 46% la calificó positivamente y un 45% de forma negativa. En el marco de este viaje, el homenaje realizado por el mandatario al fallecido líder comunista vietnamita Ho Chi Minh generó debate:

50% consideró que fue una decisión contradictoria con sus anteriores declaraciones y posiciones políticas.

consideró que fue una decisión contradictoria con sus anteriores declaraciones y posiciones políticas. 40% estimó que fue una decisión correcta para priorizar las relaciones diplomáticas y los intereses de Chile.

En materia de política exterior, un 73% cree que Chile puede mantenerse neutral frente a las tensiones entre Estados Unidos y China. No obstante, en caso de tener que privilegiar a un solo socio estratégico, un 53% se inclina por China (10 puntos más que en febrero) frente a un 29% que prefiere a Estados Unidos.

Plataformas de apuestas online y percepción económica

El sondeo además midió la postura ciudadana frente a las casas de apuestas online. Un 69% percibe que estas plataformas operan de manera ilegal en Chile, y un 52% sostiene que deberían prohibirse, mientras que un 40% es partidario de permitirlas siempre y cuando paguen impuestos. Asimismo, un 46% identifica el aumento de la ludopatía como el principal riesgo asociado a esta industria.

Finalmente, en el ámbito económico y social, un 67% de los consultados cree que el país va por un mal camino (versus un 27% que opina que va por buen camino) y un 85% considera que la economía chilena está estancada o en retroceso.

Metodología

La encuesta Plaza Pública Cadem N° 705 fue aplicada de forma online el viernes 20 de noviembre de 2026 a una muestra de 1.000 hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes en 166 comunas de las 16 regiones del país.