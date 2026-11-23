Funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón participan en el desfile por el 73° aniversario de Puerto Williams.

Puerto Williams, 21 de noviembre de 2026.– En el marco de las celebraciones por un nuevo año de vida de la capital de la Provincia Antártica Chilena, las funcionarias y funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón formaron parte activa del tradicional desfile cívico-militar realizado este sábado 21 de noviembre.

Con su participación, el equipo de salud reafirmó su compromiso y cercanía con la comunidad local, acompañando a los vecinos y vecinas en la conmemoración de los 73 años de historia de la ciudad a orillas del canal Beagle.

Desde el establecimiento asistencial extendieron un afectuoso saludo a toda la población de la isla Navarino, reconociendo especialmente a las distintas generaciones que han nacido y crecido en el territorio, a quienes han sido testigos de su constante transformación y a las familias que han llegado desde distintos lugares para construir su vida y formar parte de esta comunidad austral.