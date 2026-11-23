Exitosa ronda del mamógrafo móvil en Puerto Williams permite realizar 83 exámenes preventivos.

El operativo, desarrollado entre el 16 y el 20 de noviembre en el Hospital Comunitario Cristina Calderón , buscó acercar la detección precoz del cáncer de mama a las mujeres de la comuna.

Puerto Williams, noviembre de 2026.– Con un positivo balance concluyó una nueva ronda del mamógrafo móvil del Servicio de Salud Magallanes en la comuna de Cabo de Hornos. Durante cinco jornadas de atención, realizadas entre el 16 y el 20 de noviembre en dependencias del Hospital Comunitario Cristina Calderón, se efectuaron un total de 83 mamografías.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal facilitar el acceso oportuno de las mujeres de Puerto Williams a este examen preventivo, eliminando las barreras geográficas y evitando que las usuarias deban trasladarse fuera de la provincia para acceder a diagnósticos oportunos.

Desde la dirección del establecimiento destacaron la alta convocatoria y el compromiso de la comunidad con el autocuidado. Asimismo, agradecieron la dedicada labor del equipo itinerante del mamógrafo móvil, el apoyo logístico y clínico de los funcionarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón, y la activa participación de todas las usuarias que asistieron a la convocatoria.

La detección temprana mediante la mamografía sigue siendo una herramienta fundamental para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, reafirmando el compromiso de la red asistencial por fortalecer la salud preventiva en zonas extremas.