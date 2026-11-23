Avanza la idea de la creación de un Área Marina Protegida en la Antártica.

Durante el mes de octubre se llevaron a cabo las reuniones anuales del Comité Científico y de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) en Hobart, Australia, la principal instancia internacional responsable de garantizar la conservación y el uso racional de la biodiversidad en el océano Austral. En esta edición, Chile tuvo un rol protagónico en la toma de decisiones, consolidando su posición como un actor clave en la diplomacia científica antártica.

La delegación chilena ante la Comisión fue encabezada por el Consejero Diego Bunster, Jefe de la División de Asuntos Antárticos de la Cancillería, y en ella también participaron los investigadores Francisco Santa Cruz (INACH e Instituto Milenio BASE) y Lucas Krüger (INACH) ante el Comité Científico de la CCRVMA.

“La participación de Chile en esta reunión fue positiva y reflejó el trabajo coordinado y sostenido de nuestra delegación nacional, cuya cohesión permitió abordar de manera consistente las distintas materias de interés para el país. Quisiera destacar especialmente el esfuerzo conjunto de la Cancillería y el INACH, así como el compromiso y la dedicación de todos quienes integraron la delegación. Del mismo modo, valoramos el trabajo desarrollado junto a Argentina, con quien compartimos la responsabilidad de impulsar la propuesta de Área Marina Protegida en el Dominio 1 (AMPD1), una iniciativa de especial relevancia para la conservación del ecosistema marino antártico”, comentó Bunster.

Tras más de una década de trabajo científico y diplomático liderado por Chile y Argentina, las negociaciones de la CCRVMA permitieron acercar posiciones con países que históricamente habían mantenido reservas frente a la propuesta de Área Marina Protegida del Dominio 1 (AMPD1). Aunque todavía no se alcanzó el consenso necesario para su adopción, el amplio respaldo científico, la apertura de distintos países y el apoyo de organizaciones ambientales y representantes de la industria pesquera marcan un avance significativo y generan renovadas expectativas para el 2027.