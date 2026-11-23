Encuentro de camaradería realizó el Alcalde de Cabo de Hornos en el 73° aniversario de Puerto Williams.

En el marco de las actividades oficiales por el 73° aniversario de Puerto Williams, el alcalde Patricio Fernández encabezó un cóctel de camaradería, instancia protocolar destinada a agradecer de manera cercana el aporte permanente de quienes impulsan el progreso de nuestra comuna.El encuentro reunió a ciudadanos destacados, representantes institucionales, Carabineros, autoridades consulares y una delegación de visitas ilustres provenientes de la vecina ciudad de Ushuaia (Argentina), junto a representantes de la Armada y Prefectura Naval Argentina, reafirmando los históricos lazos de integración y hermandad en el Canal Beagle.Durante la recepción destacó el rescate patrimonial mediante la exhibición y entrega de planos y mapas históricos de Isla Navarino y del territorio austral, poniendo en valor la memoria geográfica y a quienes trazaron las primeras rutas de nuestra comuna.