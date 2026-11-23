Crece el pesimismo ciudadano sobre la situación económica y el alza del costo de la vida.

Noviembre de 2026.- Durante 2026, las percepciones ciudadanas sobre la economía en Chile estuvieron marcadas por un profundo pesimismo y el estancamiento, desplazando incluso a la seguridad como la principal urgencia del país hacia el último trimestre del año.

Aunque el año 2026 comenzó con expectativas moderadas de expansión, el deterioro de los indicadores macroeconómicos y la persistencia de la inflación moldearon una visión crítica sobre el rumbo económico.

1. El costo de la vida lidera las preocupaciones.

A lo largo de 2026, la inflación volvió a presionar los presupuestos familiares, impulsada en parte por shocks externos como el alza en los precios de los combustibles.

Prioridad ciudadana. Según la encuesta Agenda Criteria de noviembre de 2026, el 52% de los chilenos identifica el alza en el costo de la vida como uno de los principales problemas del país, seguido por la falta de empleo (43%), superando a la delincuencia.

Según la encuesta Agenda Criteria de noviembre de 2026, el identifica el alza en el costo de la vida como uno de los principales problemas del país, seguido por la falta de empleo (43%), superando a la delincuencia. Persistencia inflacionaria. Estudios de Ipsos Chile revelaron que más de la mitad de la población admite enfrentar dificultades financieras, y un 57% cree que la inflación no volverá a la normalidad en el corto plazo.

2. Percepción de estancamiento y caída de la confianza

La sensación generalizada en la población hacia el cierre de 2026 es que la actividad económica se detuvo.

Diagnóstico país. De acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem de noviembre de 2026, un 85% de los encuestados considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo. Esta percepción coincide con las proyecciones del mercado recogidas por el Banco Central, que ajustaron la estimación de crecimiento del PIB para 2026 a un 0% .

De acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem de noviembre de 2026, un considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo. Esta percepción coincide con las proyecciones del mercado recogidas por el Banco Central, que ajustaron la estimación de crecimiento del PIB para 2026 a un . Confianza del consumidor. El Índice de Percepción de la Economía (IPEC) se mantuvo todo el año en zona de pesimismo (bajo los 50 puntos), cayendo hacia el último trimestre a niveles cercanos a los 27 puntos, reflejando una fuerte cautela para adquirir bienes durables o proyectar estabilidad a futuro.

3. La brecha entre lo macro y el bolsillo familiar.

Un fenómeno característico de las mediciones de 2026 es la distancia entre cómo los ciudadanos evalúan al país frente a su realidad inmediata:

Dimensión evaluada Percepción dominante (Noviembre 2026) Fuente de referencia Economía del país 85% cree que está estancada o en retroceso. Plaza Pública Cadem Situación económica personal/familiar 61% la califica como buena o muy buena (frente a un 35% negativa). Plaza Pública Cadem Expectativa del país a 6 meses 60% cree que empeorará (subiendo 11 puntos respecto a octubre). Agenda Criteria Expectativa del hogar a 6 meses 46% anticipa que empeorará (alza de 13 puntos en un mes). Agenda Criteria

Aunque la mayoría aún sostiene una evaluación positiva de su situación presente gracias a ajustes en sus hábitos de consumo, el temor al futuro contaminó las expectativas del hogar hacia finales de año.

4. Deterioro del mercado laboral e impacto social y político.

El desempleo —que rondó el 9,8% hacia el cierre del año— y la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas alimentaron el descontento. En noviembre, un 53% de los consultados por Criteria proyectó que las oportunidades para encontrar o mejorar un trabajo empeorarán.

Este escenario impactó directamente la evaluación política de la ciudadanía respecto del Gobierno. El gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrentó una caída sostenida en su aprobación durante el segundo semestre, vinculada en gran medida a la percepción de incumplimiento o lentitud en la reactivación económica prometida. Para la ciudadanía, el debate pasó de las expectativas de reformas estructurales a la exigencia de resultados concretos en empleo e ingresos.