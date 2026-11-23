Del insulto digital a las urnas: cómo se disputan las elecciones en redes | Juan Salvador Miranda | Opinión

La ofensa y la falta de respeto se han naturalizado hasta volverse parte de la cotidianeidad, y el entorno digital amplifica este fenómeno con una lógica propia: los algoritmos premian la indignación, la consigna rápida y la polarización por sobre el matiz. En el debate público actual, por ejemplo, el término «zurdo» suele emplearse directamente como un insulto. Como explica la analista política Natalia Pettinari, más allá de su origen descriptivo —referido a quien usa preferentemente el lado izquierdo y asociado históricamente con lo «siniestro»—, hoy funciona como una etiqueta ideológica para desacreditar a alguien de izquierda sin necesidad de debatir sus ideas.

Esta dinámica confirma la célebre advertencia de Umberto Eco sobre cómo las redes sociales otorgan el mismo altavoz a una opinión sin fundamento que a la palabra de un Premio Nobel. Así, las plataformas se transforman en una especie de circo romano donde la inmediatez empuja a emitir juicios sumarios y abundan la difamación y el agravio, convirtiendo la confrontación en espectáculo y desplazando la discusión sustantiva.

No obstante, quienes logran leer estas reglas pueden revertir la tendencia. Comprender el campo virtual no consiste solo en responder a la provocación, sino en decodificar el mensaje, construir narrativas propias, disputar sentidos y movilizar comunidades reales a partir de lo que ocurre en la red. La remontada electoral de Lula da Silva en Brasil mostró hasta qué punto entender el ecosistema digital y traducirlo en estrategia política resulta decisivo para ganar elecciones en la contemporaneidad.