Municipalidad de Punta Arenas cierra 2026 con 191 organizaciones beneficiadas por subvenciones.

Los aportes municipales alcanzaron los $158 millones, destinados a respaldar iniciativas deportivas, sociales, culturales, vecinales y de personas mayores.

Con la entrega de recursos a 22 nuevas organizaciones, la Municipalidad de Punta Arenas completó su programa de subvenciones 2026, alcanzando un total de 191 agrupaciones beneficiadas durante el año, con una inversión de $158.906.468. Los aportes buscan fortalecer el trabajo que desarrollan distintas entidades de la comuna y apoyar iniciativas que generan espacios de participación y encuentro para la comunidad.

La última entrega consideró recursos por $18.618.352, distribuidos entre organizaciones vecinales, clubes de adultos mayores, agrupaciones culturales, deportivas y sociales. Entre las beneficiadas se encuentran la Agrupación de Telar Manos Patagónicas, el Club de Boxeo Hibisco, el Club Deportivo Kotaix, el Grupo Guías Scout San José y el Club de Adulto Mayor Sección Femenina del Círculo Sargento Aldea; entre otras.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el alcance del programa y destacó que durante este año se mantuvo un número importante de organizaciones apoyadas. “Estamos muy contentos, porque en total fueron 191 agrupaciones que pudieron acceder a recursos municipales de manera transparente y dentro del marco legal. El año pasado estuvimos también cerca de las 200 beneficiadas, por lo que se mantiene una cifra alta”, señaló.

La autoridad explicó que estos aportes permiten financiar una amplia variedad de actividades, desde iniciativas deportivas recreativas y de competencia, hasta proyectos sociales y culturales. “Muchas de estas organizaciones postulan por primera vez y pueden acceder a recursos que son fundamentales para llevar adelante sus proyectos. Estamos muy agradecidos, también a nombre del Concejo Municipal, por la confianza que han depositado en nosotros”, agregó Radonich.

Entre las agrupaciones beneficiadas se encuentra la Agrupación de Telar Manos Patagónicas, que recibió $600.000 para continuar desarrollando sus actividades de tejido y confección. Su presidente, Teófilo Alonso, destacó la importancia de este respaldo para las integrantes de la organización. “Estamos muy conformes, porque nuestras integrantes trabajan gran parte del año en tejidos y confecciones de distintos artículos elaborados con lana. Esta es la segunda vez que recibimos una subvención y estamos muy agradecidos con la Municipalidad por este apoyo”, comentó.

También valoraron los recursos las integrantes del Club de Adulto Mayor Sección Femenina del Círculo Sargento Aldea, que recibió $249.614 para adquirir materiales y equipamiento. Ana Shartt, miembro de la agrupación, explicó que el aporte permitirá atender necesidades del espacio donde se reúnen y continuar con sus trabajos manuales. “Estamos muy contentas. Ya hemos postulado otras veces y hemos recibido subvenciones que nos ayudan muchísimo, porque nos permiten contar con materiales para desarrollar nuestras actividades. Como adultos mayores también tenemos necesidades y, a veces, nuestras pensiones no alcanzan para cubrir estos gastos. Ahora queremos comprar unas cortinas para nuestro local y materiales para confeccionar paños de loza, manteles y otras cosas, según nos alcance”, señaló.

De acuerdo con el balance anual, durante 2026 se entregaron 191 subvenciones, por un total de $158.906.468. Para ello, el municipio contó con un presupuesto inicial de $125 millones, al que se incorporaron dos aumentos presupuestarios, uno de $8.963.000 y otro de $25 millones.

Con esta última entrega, la Municipalidad de Punta Arenas dio por finalizado el proceso anual de subvenciones, manteniendo su apoyo a las organizaciones de la comuna y contribuyendo al desarrollo de sus actividades y proyectos en distintas áreas.