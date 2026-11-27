Se efectuó la graduación de 11 nuevos Operadores de Policía Marítima en Punta Arenas.

Tras un mes de instrucción teórica, práctica y entrenamiento físico policial, especialistas de Litoral de distintas reparticiones de Magallanes completaron el curso.

En dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas se realizó la ceremonia de graduación del Segundo Curso de Operador de Policía Marítima 2026. Egresaron 11 nuevos especialistas, provenientes de la Alcaldía de Mar de Río Verde, de las Capitanías de Puerto de Punta Delgada y Punta Arenas, de la Lancha de Servicio General «Ona» y de la propia Gobernación Marítima de Punta Arenas.

La ceremonia fue encabezada por el Gobernador Marítimo Subrogante de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Eugenio Bosque Lago, quien entregó los certificados a los graduados.

En la ocasión también se reconoció al Cabo Primero Litoral Guillermo Valdebenito, quien obtuvo el primer lugar del curso. Durante un mes de entrenamiento e instrucción, los especialistas de Litoral reforzaron sus conocimientos en distintas áreas del quehacer policial. Entre ellas estuvieron la normativa que otorga a la Autoridad Marítima su función policial, criminología y teoría del delito, criminalística, Derechos Humanos, principios del uso de la fuerza y de las armas de fuego, redacción policial y cadena de custodia. Las clases se complementaron con entrenamiento físico policial.

El Cabo Primero Litoral Guillermo Valdebenito comentó que «fue un honor haber participado, ya que adquirimos nuevos conocimientos en torno a criminología, criminalística, Derechos Humanos y procedimientos policiales, manteniendo el compromiso con la ciudadanía para efectuar mejores procedimientos y estar a disposición de toda la comunidad».

Los instructores del curso fueron la Sargento Segundo Litoral Daniela Soto, instructora de Derechos Humanos, y el Cabo Primero Litoral Sebastián Vilches, graduado de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile.

El Curso de Operador de Policía Marítima forma parte del plan de fortalecimiento de la Policía Marítima que impulsa la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar). El curso se dicta también en otras Gobernaciones Marítimas del país. Su objetivo es entregar herramientas teóricas y prácticas al personal que patrulla el borde costero, para que actúe conforme a la ley y con respeto a los Derechos Humanos. En Magallanes se dictó por primera vez en 2024, y desde entonces ha formado a nuevas generaciones de operadores en la región.

La instancia refuerza el compromiso de la Autoridad Marítima con el servicio a la comunidad. Mantiene altos estándares de entrenamiento, preparación y despliegue para cumplir sus roles en el resguardo del ámbito marítimo nacional.