Gobierno, GORE y municipios acuerdan hoja de ruta para destrabar rellenos sanitarios en Punta Arenas y Puerto Natales.

Los cuatro Subsecretarios, la Delegada Presidencial Regional, encabezaron la segunda jornada de la Comisión Interministerial de Gestión de Residuos junto al Gobernador Jorge Flies y el Alcalde Claudio Radonich.

Las autoridades fijaron septiembre de 2027 como meta para la puesta en marcha del relleno sanitario de Puerto Natales y proyectaron una carta Gantt en un plazo de dos semanas para abordar la urgencia en la capital regional.

Punta Arenas, 27 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de dar respuesta a la crítica situación sanitaria y operativa de la disposición de residuos en Magallanes, los Subsecretarios de Medio Ambiente, Salud Pública, SUBDERE y Bienes Nacionales y la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, lideraron hoy en la Delegación Presidencial Regional, la segunda jornada de trabajo de la Comisión Interministerial de Gestión de Residuos y Economía Circular.

Durante la mañana, la comitiva sostuvo reuniones bilaterales de carácter técnico con el Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y posteriormente con el Gobernador Regional, Jorge Flies —instancias que contaron además con la participación de los Seremis de las respectivas carteras, equipos técnicos ministeriales, profesionales municipales y del Gobierno Regional—, logrando acuerdos operativos para destrabar tanto la apertura del relleno sanitario de Puerto Natales como la extensión de vida útil y el futuro relleno de Punta Arenas.

Tras los encuentros, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, enfatizó la urgencia de articular a todos los actores institucionales para revertir años de retrasos: «Este trabajo no lo podemos hacer solos como Gobierno; necesitamos al Gobierno Regional y a las alcaldías para destrabar los nudos críticos que hemos tenido durante estos años. Para Puerto Natales nos fijamos una fecha ambiciosa que es septiembre de 2027 para la puesta en marcha del relleno sanitario. Hoy día para nuestra región es urgente, ya no es optativo y no hay mucho margen de tiempo».

Respecto a Punta Arenas, la autoridad regional adelantó que en un plazo de dos semanas se consolidará una carta Gantt con hitos y responsables claros para ejecutar acciones en paralelo. Asimismo, señaló que en el caso de Última Esperanza se está evaluando junto a la autoridad sanitaria y la Empresa Portuaria Austral (EPA) un sistema seguro de traslado de residuos, considerando las complejidades de conectividad marítima del territorio.

Urgencia en Punta Arenas y traspaso de terrenos

En la cita con el municipio de la capital regional se abordó la estrechez operativa del actual vertedero, cuya vida útil proyectada es de 30 meses, frente a la necesidad de retomar el diseño definitivo del relleno sanitario.

El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el respaldo técnico de los cuatro subsecretarios en terreno: «Lo más grave no es para la municipalidad, es para la ciudad de Punta Arenas. Por eso lo que estamos buscando es que, en paralelo a extender la vida útil del vertedero, podamos comenzar con las consultorías para que este relleno tenga vida durante los próximos años. Es muy potente esta reunión de carácter técnico donde ya tenemos los equipos trabajando».

Por su parte, el Gobernador Regional, Jorge Flies, destacó la presencia inédita de cuatro subsecretarías sesionando en la región y confirmó que durante el mes de diciembre se someterá a votación del Consejo Regional (CORE) el traspaso formal al municipio del terreno adquirido para el relleno sanitario de Punta Arenas, proyecto que ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

«Lo fundamental acá es cómo solucionamos primero que parta el próximo año el relleno sanitario de Puerto Natales, y en Punta Arenas extender la vida útil del actual recinto con la capacidad del terreno que estamos traspasando. Esperamos que las condiciones de la RCA vigente se mantengan para iniciar el relleno sanitario definitivo durante el actual período», sostuvo el Gobernador regional.

Respaldo técnico y sanitario desde el nivel central El Subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, explicó que Magallanes fue priorizada tras un levantamiento nacional de puntos críticos: «Tenemos que analizar técnicamente si es posible extender la vida útil del vertedero actual y cómo logramos hacer el traspaso armónico hacia la apertura del relleno sanitario. Estamos todos los equipos técnicos alineados —Medio Ambiente, Salud y SUBDERE en financiamiento— porque aquí no tenemos margen para el error».

En la misma línea, la Subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó los avances constatados en terreno durante la jornada previa en Última Esperanza: «Ayer visitamos el proyecto de relleno sanitario en Puerto Natales y pudimos constatar en terreno que se están tomando las medidas de subsanación a las observaciones que ha hecho la autoridad sanitaria en los últimos meses, como los cierres perimetrales. Esperamos que esto se concrete prontamente para contar con la autorización sanitaria y ponerlo en marcha en septiembre del próximo año, tal como nos estamos proponiendo».

A través de estas dos sesiones de trabajo en terreno —iniciadas ayer jueves en la provincia de Última Esperanza y continuadas hoy en la capital regional—, el Ejecutivo, el Gobierno Regional y los municipios lograron establecer una mesa técnica permanente para abordar de manera integral la crisis de residuos en Magallanes.

La agenda de la comisión interministerial concluyó la tarde de este viernes con una visita inspectiva técnica al vertedero de Punta Arenas.