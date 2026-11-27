Colegio de Profesores rechaza y denuncia oficio ordinario del Ministerio de Educación para ahorrar recursos y anuncia acciones ante Contraloría y Superintendencia.

El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile manifestó su categórico rechazo al Ordinario N.º 3436 emitido por la Dirección de Educación Pública (DEP), el cual instruye a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a ejecutar al 30 de noviembre los finiquitos de los docentes acogidos al Bono de Retiro.

Al respecto, el Presidente Nacional del Gremio, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo “queremos señalar categóricamente que rechazamos con mucha firmeza este documento por el enorme daño que va a producir en la educación de muchísimos colegios del país”.

El líder Docente detalló “el Director de la DEP, señor Pedro Larraín Aguirre, imparte instrucciones a los directores ejecutivos de los Servicios Locales (SLEP) respecto que, llegando el Bono de Retiro en estos últimos días de noviembre, deben implementar de forma inmediata los finiquitos de los docentes al 30 de noviembre con la única finalidad -y lo dice- de ahorrar recursos y costos”.

Aguilar advirtió que la medida interrumpe procesos académicos, “¿Qué significa esto? Que docentes que hoy son profesores jefes, que tienen notas pendientes por colocar, que están todavía terminando sus funciones -porque los colegios están aún en clases-, con esta instrucción se impide que puedan finalizar el año con normalidad. Prácticamente está desalojando a los profesores y profesoras el día 30 de noviembre con la única finalidad de ahorrarse el pago de vacaciones y generando un daño pedagógico enorme”.

Asimismo, el Presidente Nacional del Magisterio enfatizó la relevancia de las labores administrativas y evaluativas propias del último mes del año escolar, “cualquier persona con sentido común que escuche mis palabras sabe que durante diciembre hay todavía muchas funciones pedagógicas pendientes, docentes que tienen que cumplir con una buena finalización del año escolar. ¿Quién va a entregar los informes de cada niño? ¿Quién va a colocar las notas del profesor de matemáticas, ciencias, educación física, etc.?”.

Frente a esto, el Gremio anunció “vamos a ir a la Contraloría porque creemos que aquí el director de la DEP se está atribuyendo facultades que no tiene. Vamos a ir con una solicitud a la Superintendencia para que fiscalice cómo se van a cumplir esas tareas de fin de año que tendrían que hacer estos profesores que la DEP pretende dejar fuera el 30 de noviembre”.

Mario Aguilar añadió “eventualmente estamos estudiando la posibilidad de un Recurso de Protección, porque en principio podría ser que el director de la DEP esté incurriendo en una arbitrariedad legal, atribuyéndose facultades que no tiene por ley. Él no puede imponerle, ni darle instrucciones a los directores ejecutivos de los SLEP respecto de materias técnico-pedagógicas; no puede hacerlo. Él puede dar orientaciones, puede fijar algunas líneas de política general, pero en ningún caso dar instrucciones específicas, como por ejemplo dejar un curso sin su profesor/a jefe para su graduación, dejar sin notas de fin de año o sin cumplirse con los exámenes pendientes que puedan tener determinados estudiantes con sus profesores”, concluyó.