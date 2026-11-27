Difunden consulta ciudadana sobre tiempo de residencia para acceder a beneficios de transporte subsidiado en Provincia Antártica Chilena.

– El delegado Rodolfo Moncada Salazar recorrió distintos establecimientos del sector comercial de Puerto Williams para informar a la comunidad sobre este proceso participativo, que sólo se realizará de manera presencial, y que permitirá recoger la opinión de los habitantes respecto del tiempo mínimo de residencia que debería exigirse para acceder a determinados beneficios asociados al transporte subsidiado.

Con el propósito de incentivar la participación de la comunidad y dar a conocer los alcances de la consulta ciudadana sobre el tiempo mínimo de residencia en la Provincia Antártica Chilena, el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, realizó un despliegue territorial por distintos establecimientos del sector comercial de Puerto Williams.

Durante el recorrido, la autoridad entregó información a comerciantes, clientes y transeúntes, explicando los objetivos de esta instancia participativa organizada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones junto a la propia Delegación, que busca conocer la opinión de los habitantes de la provincia respecto del período de residencia que debería considerarse para acceder a determinados beneficios vinculados al transporte subsidiado.

Al respecto, la máxima autoridad provincial destacó la importancia de que los habitantes se involucren en este proceso y entreguen su opinión, considerando las particularidades territoriales y las condiciones de vida de quienes residen en esta zona austral.

“Queremos invitar a todos los vecinos de la Provincia Antártica Chilena a participar en esta consulta ciudadana. Es importante que quienes vivimos en este territorio podamos expresar nuestra opinión y contribuir a una discusión que tiene directa relación con las condiciones de acceso a los beneficios del transporte subsidiado. La participación de la comunidad es fundamental, porque necesitamos conocer su mirada y considerar las distintas realidades de nuestros habitantes”, señaló.

Modalidad de participación

La Delegación Presidencial Provincial reiteró que esta consulta ciudadana se realizará exclusivamente de manera presencial, entre el 30 de noviembre y el 28 de diciembre de 2026.

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que residan en la Provincia Antártica Chilena, quienes deberán concurrir con su cédula de identidad hasta el segundo piso de la Delegación, ubicada en calle O’Higgins N.º 187, Puerto Williams.

Los horarios habilitados para responder la consulta serán de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 12:00 horas, y desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

En el marco de este proceso, las personas participantes podrán manifestar su preferencia respecto del tiempo mínimo de residencia que debería exigirse para acceder a estos beneficios, eligiendo entre tres alternativas: seis meses, uno o dos años de residencia en la provincia.

De esta manera, se busca acercar este proceso a la ciudadanía, promoviendo la participación informada de los residentes y recogiendo sus opiniones sobre una materia de interés para el desarrollo y la conectividad de la provincia.