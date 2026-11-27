43 estudiantes del Liceo Luis Cruz Martínez se convierten en monitores del curso de Seguridad Minera de SERNAGEOMIN.

Los alumnos del Liceo Luis Cruz Martínez recibieron sus diplomas tras completar satisfactoriamente la capacitación. El establecimiento fue reconocido por registrar la mayor cantidad de estudiantes inscritos y aprobados en el programa.Puerto Natales, noviembre de 2026.- Un total de 43 estudiantes del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales recibieron sus diplomas tras aprobar satisfactoriamente el curso de Monitor de Seguridad Minera impartido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), iniciativa orientada a fortalecer los conocimientos sobre prevención de riesgos y seguridad en el ámbito laboral.La ceremonia marcó un importante logro para la comunidad educativa, luego de que en octubre el establecimiento recibiera un galvano por registrar la mayor cantidad de alumnos inscritos en el programa. Con la entrega de estos diplomas, el liceo también se posicionó como el establecimiento con más estudiantes que completaron y aprobaron la capacitación.La actividad contó con la participación del seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo; el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo; el seremi de Hacienda, Manuel José Correa; y el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo, junto al director del Liceo Luis Cruz Martínez, Juan Crovetto, y representantes de la comunidad educativa.El seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo, destacó el compromiso de los jóvenes y la importancia de incorporar tempranamente conocimientos de prevención de riesgos que puedan aplicar durante su futura trayectoria laboral.“Quienes sigan estudiando llegarán a su próximo taller o laboratorio con algo ganado: ya saben mirar una tarea y preguntarse qué podría salir mal antes de empezarla. Quienes se incorporen al trabajo llevarán ese mismo criterio a una faena minera, a un astillero, a una planta de alimentos o a una obra. Cambian las herramientas y los oficios; la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al compañero los acompaña en todos ellos”, señaló la autoridad.Durante la ceremonia también se destacó el vínculo histórico de Puerto Natales y sus familias con la actividad minera del carbón y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, relevando la importancia de transmitir conocimientos de seguridad a las nuevas generaciones de trabajadores.Asimismo, se reconoció el compromiso del director del Liceo Luis Cruz Martínez, Juan Crovetto, y del cuerpo docente, quienes promovieron la participación de los estudiantes en esta instancia formativa.En este contexto, Basualdo subrayó el valor de acercar la prevención a las salas de clases y de promover una formación que permita a los jóvenes identificar riesgos, adoptar medidas de autocuidado y contribuir a la seguridad de sus futuros compañeros de trabajo.La capacitación forma parte del esfuerzo por fortalecer una cultura preventiva desde las etapas formativas, entregando herramientas que pueden ser aplicadas tanto en la industria minera como en otras actividades productivas.Con la certificación de estos 43 estudiantes, el Liceo Luis Cruz Martínez reafirma su compromiso con la formación técnica y la seguridad, contribuyendo a preparar a jóvenes capaces de enfrentar los desafíos del mundo laboral con mayor conciencia sobre la importancia de proteger la vida.