SERNAC recuerda derechos de los consumidores ante nuevo evento Black Friday 2026.

● El evento se desarrolla desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre, con más de 400 empresas participantes.

● El Servicio recuerda que las compras por internet cuentan con los mismos derechos y protecciones que las presenciales.

● Durante el Black Friday 2025, el Servicio recibió 537 reclamos de parte de consumidores, por lo que en esta ocasión, estará monitoreando los reclamos y alertas ciudadanas que se reciban.

En el marco de una nueva edición del evento digital de ofertas Black Friday, que se desarrolla desde este viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recuerda a las personas consumidoras sus principales derechos al momento de comprar por internet y entrega recomendaciones para evitar inconvenientes.

Es importante señalar que las compras por internet tienen los mismos derechos que las presenciales. Por ello, las empresas deben respetar los precios y promociones publicitados, entregar productos que correspondan a lo ofrecido y cumplir con las condiciones y plazos de despacho comprometidos. Asimismo, deben informar claramente el precio total, las características del producto, los costos de envío y la disponibilidad de stock.

Las personas consumidoras también cuentan con el derecho a retracto en las compras de productos por internet, que permite arrepentirse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del mismo, salvo las excepciones establecidas por ley. En caso de que un producto nuevo presente fallas, pueden ejercer la garantía legal de seis meses desde la recepción del producto y optar por el cambio, la reparación o la devolución del dinero.

El llamado principal es comprar en el comercio establecido, comparar precios, revisar las condiciones de compra y despacho, y guardar los comprobantes.

Por otro lado, es importante estar alerta frente a posibles fraudes, evitar enlaces sospechosos recibidos por mensajes o correos electrónicos e ingresar directamente a través del sitio oficial del evento www.cyber.cl, para acceder a las tiendas participantes. Se recomienda verificar que los comercios cuenten con el Sello Oficial de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que permite identificar a las empresas adheridas formalmente a esta iniciativa.

Además, durante el desarrollo del evento, el SERNAC estará monitoreando los reclamos y alertas ciudadanas que se reciban, con el propósito de identificar eventuales incumplimientos y evaluar las acciones que correspondan para resguardar los derechos de las personas consumidoras.

CIFRAS BLACK FRIDAY 2025

En este sentido, durante el Black Friday 2025, el SERNAC recibió 537 reclamos de parte de consumidores. De estos, 272 correspondieron a empresas oficialmente adheridas al evento y 265 a empresas no adheridas.

Los principales problemas reportados por las personas consumidoras fueron la cancelación unilateral de compras, el incumplimiento de las condiciones de atención y postventa, y la recepción de productos distintos, incompletos o defectuosos. También destacan los problemas asociados a precios, promociones y retrasos en las entregas.

Finalmente, el SERNAC hace un llamado a las personas consumidoras a informar al Servicio cualquier incumplimiento o problema que se presente durante el evento, ingresando sus reclamos a través de los canales de atención disponibles en www.sernac.cl, el teléfono gratuito 800 700 100 o las oficinas presenciales del Servicio ubicadas a lo largo del país. Estos antecedentes permiten identificar los problemas que afectan a las personas consumidoras y evaluar las acciones que correspondan.