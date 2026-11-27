Aguas Magallanes se suma a la Corrida Familiar por la Paz con punto de Hidratación para los participantes.



La actividad deportiva y recreativa, organizada por la Diócesis de Magallanes por sus 80 años de historia, se realizará este domingo 29 de noviembre desde las 09:30 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas.

Punta Arenas, 27 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de promover estilos de vida saludables y fortalecer los espacios de encuentro ciudadano, Aguas Magallanes estará presente este domingo 29 de noviembre en la Corrida Familiar por la Paz, iniciativa organizada por la Diócesis de Magallanes en el marco de la conmemoración de sus 80 años en la región.

En el contexto de su campaña #TomaDeLaLlave, la compañía instalará un punto de hidratación en la Plaza de Armas, frente a la Catedral, para acompañar desde las 09:30 horas a corredores, niños y familias con agua potable fresca durante toda la jornada.

El evento contempla circuitos recreativos y familiares de 2,5K y 5K, abiertos a participantes de todas las edades. El programa comenzará a las 09:30 horas con la entrega de kits en el estacionamiento de la Catedral, continuará a las 10:30 horas con baile entretenido y calentamiento previo, y tendrá su largada oficial a las 11:00 horas desde el frontis del templo.

Desde Aguas Magallanes extendieron la invitación a todos los vecinos y vecinas de Punta Arenas a inscribirse y ser parte de esta fiesta deportiva que promueve el respeto, la solidaridad y la vida sana, recordando llevar su botella reutilizable para recargar agua en el punto dispuesto en el lugar.

Quienes deseen participar pueden inscribirse directamente en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP5YBpEg6MWWZbyuVEZfaZ6MA7FlpJd6Wjcvc7Jqcr9zbDCw/viewform