Lluvias intermitentes y nubosidad parcial se pronostica este fin de semana en Magallanes.
Para el fin de semana del 27 al 29 de noviembre de 2026, se esperan lluvias débiles intermitentes, nubosidad parcial y vientos moderados a fuertes en las principales localidades de la Región de Magallanes, con una leve mejora hacia el domingo.
Resumen por localidad
|Localidad
|Viernes 27 de noviembre
|Sábado 28 de noviembre
|Domingo 29 de noviembre
|Punta Arenas
|8°C / 13°C
Cubierto con lluvia débil (90%, 3.2 mm). Viento NO de 51–90 km/h.
|8°C / 14°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (50%, 0.2 mm). Viento NO de 36–62 km/h.
|7°C / 14°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil aislada (30%, 0.3 mm). Viento O de 28–48 km/h.
|Puerto Natales
|11°C / 16°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (90%, 3.3 mm). Viento O de 19–41 km/h.
|10°C / 15°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (80%, 2.5 mm). Viento O de 20–41 km/h.
|9°C / 15°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (60%, 3.7 mm). Viento O de 20–41 km/h.
|Porvenir
|8°C / 13°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (60%, 0.2 mm). Viento NO de 30–53 km/h.
|7°C / 14°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (50%, 1.3 mm). Viento NO de 33–62 km/h.
|7°C / 14°C
Nubes y claros, sin precipitaciones. Viento O de 22–43 km/h.
|Puerto Williams
|4°C / 13°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (90%, 0.5 mm). Viento O de 23–49 km/h.
|5°C / 13°C
Parcialmente nuboso con lluvia débil (70%, 1.0 mm). Viento NO de 23–46 km/h.
|4°C / 12°C
Nubes y claros, sin precipitaciones. Viento SO de 17–36 km/h.
Aspectos clave del fin de semana
- Viento intenso el viernes y sábado. Las rachas más fuertes afectarán a Punta Arenas (hasta 90 km/h el viernes y 62 km/h el sábado) y a Porvenir (hasta 62 km/h el sábado).
- Precipitaciones en declive. El viernes concentrará la mayor probabilidad de lluvias débiles en toda la región; hacia el domingo el tiempo tenderá a estabilizarse con cielos parcialmente despejados en Porvenir y Puerto Williams.
- Amplitud térmica. Puerto Natales presentará las temperaturas más templadas (máximas de 15°C a 16°C), mientras que Puerto Williams registrará las mañanas más frías con mínimas cercanas a los 4°C.