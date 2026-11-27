Localidad Viernes 27 de noviembre Sábado 28 de noviembre Domingo 29 de noviembre

Punta Arenas 8°C / 13°C

Cubierto con lluvia débil (90%, 3.2 mm). Viento NO de 51–90 km/h. 8°C / 14°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (50%, 0.2 mm). Viento NO de 36–62 km/h. 7°C / 14°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil aislada (30%, 0.3 mm). Viento O de 28–48 km/h.

Puerto Natales 11°C / 16°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (90%, 3.3 mm). Viento O de 19–41 km/h. 10°C / 15°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (80%, 2.5 mm). Viento O de 20–41 km/h. 9°C / 15°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (60%, 3.7 mm). Viento O de 20–41 km/h.

Porvenir 8°C / 13°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (60%, 0.2 mm). Viento NO de 30–53 km/h. 7°C / 14°C

Parcialmente nuboso con lluvia débil (50%, 1.3 mm). Viento NO de 33–62 km/h. 7°C / 14°C

Nubes y claros, sin precipitaciones. Viento O de 22–43 km/h.