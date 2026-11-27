La huella del agua y el barro: historia de los grandes desbordes del río de las Minas en Punta Arenas.

Desde que la ciudad de Punta Arenas comenzó a trazarse junto a su desembocadura en el estrecho de Magallanes, el río de las Minas —conocido originalmente como río del Carbón— ha sido tanto una fuente vital como una amenaza latente para la capital magallánica. A lo largo de los últimos ochenta años, su cauce ha protagonizado cuatro grandes desbordes históricos (1945, 1956, 1990 y 2012), episodios que evidenciaron la compleja convivencia entre el crecimiento urbano y una geografía indómita. No existen registros de los desbordes del Río de las Minas en el siglo XIX, pero dada la periodicidad histórica de estos eventos es altamente probable que se hayan producido,

Las primeras crecidas del siglo XX.



El primer gran registro histórico de la era moderna ocurrió en marzo de 1945, cuando intensas precipitaciones sobrepasaron la capacidad natural de evacuación en la zona baja de la ciudad, anegando las calles aledañas. Apenas una década más tarde, en abril de 1956, una segunda crecida mayor volvió a golpear a la población. Aquel evento tuvo lugar en un contexto de fuerte intervención en la cuenca alta, donde la actividad minera de pirquineros y la extracción de carbón, sumadas a los primeros asentamientos informales en las riberas, comenzaban a debilitar la estabilidad de las laderas.

El temporal de mayo de 1990.



Tuvieron que pasar treinta y cuatro años para que el río volviera a reclamar su espacio con violencia. Entre el 8 y el 12 de mayo de 1990, un severo temporal de lluvia y viento aceleró de forma abrupta el deshielo en las cumbres. El torrente de agua y sedimentos irrumpió en gran parte del casco céntrico y arrasó con poblaciones ribereñas como Última Esperanza, El Trébol y Aylwin. Aunque la emergencia no cobró vidas humanas, dejó un saldo aproximado de 5.000 damnificados y expuso la vulnerabilidad de los barrios levantados junto al lecho fluvial.

La catástrofe del 12 de marzo de 2012.



El episodio más grabado en la memoria reciente de los puntarenenses se desencadenó el 12 de marzo de 2012. Un sistema frontal descargó cerca de 120 milímetros de lluvia en pocos días —una cifra equivalente a más de un tercio del promedio anual de precipitaciones de la ciudad—. La fuerza del caudal provocó deslizamientos en la parte alta que arrastraron troncos y toneladas de barro. Al llegar al radio urbano, este material taponeó los pilares de los puentes, formando verdaderas represas que desviaron el río hacia las calles.

El aluvión inundó 97 hectáreas, afectando gravemente a sectores emblemáticos como Playa Norte, el Barrio Croata y el centro cívico. La catástrofe dejó a unas 800 familias damnificadas (más de 4.000 personas afectadas) y obligó a realizar una titánica labor de limpieza para retirar alrededor de 330.000 toneladas de lodo de viviendas, comercios y edificios públicos.

Geografía y lecciones urbanas.



La recurrencia de estas tragedias responde a una combinación de factores naturales y humanos. El río de las Minas nace a unos 500 metros de altitud en la Reserva Nacional Magallanes y recorre apenas 19,9 kilómetros hasta el estrecho. Esta corta distancia con una pendiente pronunciada, sumada a su régimen pluvio-nival, genera crecidas sumamente rápidas frente a lluvias intensas o deshielos repentinos.

Asimismo, el desastre de 2012 dejó importantes lecciones de planificación urbana. En aquella oportunidad, los muros de contención de la costanera operaron involuntariamente como un dique que retuvo el agua en el centro de la ciudad, obligando a las autoridades a romper la estructura con maquinaria pesada para permitir el escurrimiento hacia el mar. A raíz de esta experiencia, se impulsó una profunda transformación en la infraestructura hidráulica de Punta Arenas, incluyendo obras de encauzamiento, la instalación de retenedores de sedimentos aguas arriba y el reemplazo de puentes clave —como los de las calles Lautaro Navarro, O’Higgins y Magallanes— por estructuras modernas sin pilares intermedios en el lecho, diseñadas para que el río pueda fluir libremente en futuras crecidas.