La tasa de desocupación nacional fue 10,0% en el trimestre agosto – octubre de 2026, según informa el INE.

En doce meses, registró un ascenso de 1,6 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%).

En 10,0% se ubicó la tasa de desocupación nacional durante el trimestre agosto – octubre de 2026 (ASO 2026), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un ascenso de 1,6 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 19,7%, incididas por quienes se encontraban cesantes (19,9%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (17,6%).

Anualmente, la tasa de participación se situó en 62,2%, creciendo 0,3 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,0%, decreciendo 0,7 pp. en el período; mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó 0,1%, influida únicamente por las personas inactivas habituales (0,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó 10,7%, aumentando 1,9 pp. en el período, producto del ascenso de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 24,3%, incididas tanto por las cesantes (24,6%) como por aquellas que buscan trabajo por primera vez (21,8%). La tasa de participación se situó en 53,8%, avanzando 0,8 pp., mientras que la tasa de ocupación alcanzó 48,0%, retrocediendo 0,3 pp. en el período. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,8%, influidas por las inactivas habituales y las inactivas potencialmente activas.

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 9,4%, creciendo 1,2 pp. en un año, a raíz del alza de 0,5% de la fuerza de trabajo y de la disminución de 0,8% registrada por los ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 15,8%, incididos por los cesantes (16,0%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (13,0%). Las tasas de participación y ocupación, por su parte, se situaron en 70,9% y 64,2%, decreciendo 0,2 pp. y 1,1 pp., en cada caso; mientras que los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,7%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.

Caída de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas decreció 0,4%, incidida exclusivamente por los hombres (-0,8%), debido a que las mujeres aumentaron (0,2%).

Según sector económico, la contracción de la población ocupada fue influida por información y comunicaciones (-18,9%), industria manufacturera (-4,7%) y otras actividades de servicios (-11,5%), en tanto que, por categoría ocupacional, el descenso se observó en personas asalariadas formales (-2,6%) y personal de servicio doméstico (-2,5%).

La tasa de ocupación informal se situó en 27,0%, con un incremento de 0,8 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 29,3% y 25,2%, con variaciones de 1,1 pp. y 0,5 pp., respectivamente.

Las personas ocupadas informales aumentaron 2,7%, incididas tanto por las mujeres (4,1%) como por los hombres (1,4%). Según sector económico, el ascenso se debió, principalmente, a transporte (17,5%) y actividades de salud (26,7%); mientras que, por categoría ocupacional fue incidida por trabajadores por cuenta propia (3,8%) y personal de servicio doméstico (7,1%).

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) fue 9,9%, aumentando 0,3 pp. con respecto al trimestre móvil anterior, como consecuencia del crecimiento de la fuerza de trabajo (0,9%), que resultó del alza de los desocupados (3,4%) y de los ocupados (0,6%).

Horas de trabajo e indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió 1,0%. De igual modo, el promedio de horas trabajadas decreció 0,6%, llegando a 36,3 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,5 y para las mujeres, 33,5 horas.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la estimación de la tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2026 alcanzó 10,5%, aumentando 1,9 pp. en doce meses, producto de la disminución de la población ocupada (-0,6%) y al incremento de la fuerza de trabajo (1,5%). Según sector económico, la reducción de la población ocupada fue incidida por información y comunicaciones (-23,5%) e industria manufacturera (-9,4%); además de las categorías ocupacionales de personas asalariadas formales (-4,7%) y personas asalariadas informales (-2,3%).

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Boletín ENE Nacional N°337: agosto – octubre de 2026