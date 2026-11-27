Más de 500 personas disfrutaron de la obra “Desapercibidas y Otras Contradicciones” en su semana de estreno en Punta Arenas.

Este domingo 29 de noviembre a las 17:00 y 20:00 horas en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur se realizarán las últimas funciones. Para más información, se invita a revisar el Instagram @circodelsur.

Más de 500 personas disfrutaron de la primera semana de funciones de la obra de circo contemporáneo “Desapercibidas y otras contradicciones”, financiado por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio. La obra tiene una duración de 60 minutos y se estructura en cuadros que transitan entre relatos testimoniales, escenas de memoria corporal y composiciones circenses.

Los días martes 17 y miércoles 19 de noviembre se realizó un pre-estreno con estudiantes y docentes del Instituto Superior de Comercio y del Liceo Sara Braun, quienes se emocionaron con las historias de mujeres de la Patagonia y participaron en un momento de mediación que les invitó a pensar en las mujeres imprescindibles de sus vidas. “Soy resiliente como mi mamá”, “soy la fuerza de mi hija Amelia”, “soy la fuerza de mi abuela Eliana”, “soy la libertad de mi hermana”, fueron algunos de los mensajes escritos en una de las estructuras que estaba a un costado del escenario.

“Yo me sentí reflejada en mi mamá. Ella ha sido muy fuerte y lo da todo por mi”, explicó Dana Galeano Sánchez de 2do medio del Liceo Sara Braun. Además de señalar que la obra le pareció muy interesante, porque “hablaban de muchas historias y uno podía interpretarlas de varias maneras”.

Por su parte, el docente de Historia y Formación Valórica, Álvaro Figueroa, señaló que “todas las manifestaciones artísticas son interesantes, porque es una forma distinta de mostrar como son los procesos históricos. En este caso, tenía que ver principalmente con la resistencia y el poder femenino. Estamos acostumbrados a un teatro más verbal y esta fue una forma distinta de expresión y de como el elenco nos transmitían las emociones”.

El viernes y sábado se realizaron funciones para público general, quienes también celebraron esta creación de Circo del Sur. Andrea Pereda Negroni, Directora de “Desapercibidas y Otras Contradicciones” explicó que estaba muy agradecida, “del público, del equipo de Circo del Sur, ya que ha sido un hermoso proceso y estoy muy contenta de la emoción que se generó en el grupo de estudiantes. Creo que eso es lo que busca la obra, hacernos reflexionar, emocionarnos y poner en valor historias de mujeres que aquí habitan, así que estoy muy feliz”.

En el circo contemporáneo, no solo se comunica a través del cuerpo y el movimiento, hay una historia en el escenario, las luces, los colores y la vestimenta. Patricia Miranda Arévalo, diseñadora de vestuario, explicó que “fue un trabajo donde hubo harto cariño. Las mallas están teñidas a mano, se trabajó cada tela e incluso algunas fueron ‘esculpidas’ de alguna manera. Cada una de las vestimentas y accesorios, como la máscara, el corazón sangrante y el duelo, tenían que ver con las emociones. Es difícil no verse atravesada por las historias, porque a nosotras mismas nos han pasado situaciones similares: pérdidas, penas, alegrías, entonces existió una conexión para construir algo poético en el vestuario”.

“Desapercibidas y Otras Contradicciones” es una creación de Circo del Sur que combina disciplinas aéreas con disciplinas de suelo, música en vivo y un trabajo audiovisual. Este domingo 29 de noviembre a las 17:00 y 20:00 horas se realizarán las últimas funciones en el Espacio de Artes Escénicas Circo del Sur, ubicado en O’Higgins 655. Para más información, se invita a revisar el Instagram @circodelsur.