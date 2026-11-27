Obra de Samuel García-Otaiza pone en valor el patrimonio fiscal de Magallanes





El libro “Rio Tranquilo en la nueva era de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego” se presentó en la ciudad de Punta Arenas hace unos días, y uno de sus autores, el arquitecto Samuel García-Oteiza, invitó a la secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loaiza, a ser una de las presentadoras de la obra, dada la estrecha colaboración documental con esa oficina pública desde 2014.



La obra literaria busca relevar la arquitectura e historia de los principales galpones de esquila construidos por la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego y que aún están operativos, entre ellos el de la estancia fiscal Springhill, ubicada en la comuna de Primavera, isla Tierra del Fuego, actualmente dividida en 2 lotes que suman una superficie de 800 hectáreas (originalmente superaba las 2 mil hectáreas) y donde se conservan el galpón de esquila y las casas de administración.



La estancia Springhill fue fundada en 1890 por la empresa británica The Tierra del Fuego Sheep Farming Co., para luego ser parte de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego hasta 1939 y pasar a la administración del Fisco de Chile. En razón de ello fue que, durante la investigación previa, García-Oteiza acudió nuevamente al archivo de documentos de la secretaría regional de Bienes Nacionales, a cargo de la funcionaria Laura Caroca.



El archivo de la secretaría regional ya cuenta con más de 38 mil documentos escaneados (el más antiguo fechado el 11 de julio de 1890), planimetría de lotes administrados en localidades tales como el trazado de la ciudad de Punta Arenas confeccionado a mano en 1913, y más de 50 libros empastados conteniendo oficios y resoluciones.



Samuel García-Oteiza destacó este patrimonio, que habla de una institución pública que data de 1871, hasta convertirse en 1929 en el Ministerio de la Propiedad Austral y su Departamento de Bienes Nacionales y Colonización. «En las distintas investigaciones que he realizado, las cuales abordan diferentes lugares de la región de Magallanes (desde el canal Beagle hasta la Sierra Baguales), el acceso al archivo histórico-patrimonial de Bienes Naciones ha sido clave ya que funciona como un vehículo para comenzar a acceder a las historias del territorio desde nuevos puntos de vista”.



“En este sentido, la documentación disponible en el archivo de Bienes Nacionales (oficios, cartas, bitácoras de viajes, cartografía, entre otros) permiten situar a personas especificas en sitios y espacios específicos. Gracias a esto, podemos, por ejemplo, rectificar, complementar y contrastar las diferentes fuentes que se van recolectando y de esta forma generar nuevos conocimientos».



Agregó que este repositorio sirvió de fuente, además para varias de sus investigaciones, entre ellas; Arquitectura rural menor en Magallanes, en el 2014, Isla Navarino: documentos inéditos 1896-1956 y Los orígenes de las comunicaciones terrestres en el sur de Tierra del Fuego (Chile) ambas en el 2015.



Para la seremi, el trabajo de García-Oteiza “conecta con la tarea institucional de gestionar el territorio fiscal, planteando un gran desafío para la asignación de inmuebles vinculados al desarrollo de proyectos de protección, tendientes a ir aumentando su puesta en valor, tanto natural como patrimonial histórica. Todo ello con una mirada de sustentabilidad y desarrollo, con impacto social, económico y a disposición de la ciudadanía”. Cabe mencionar que la estancia Springhill está incorporada a la Ruta Patrimonial “Canquén Colorado” siendo uno de los territorios en que habita dicha ave en peligro de extinción.