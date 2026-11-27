Magallanes reúne a actores regionales para construir una hoja de ruta de innovación y desarrollo productivo.

La jornada, organizada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), convocó al sector público, privado, la academia y representantes del mundo ganadero para identificar y priorizar los principales desafíos del sector silvoagropecuario regional.

Con la participación de representantes del sector público, privado, la academia y el mundo productivo, se desarrolló en el Edificio del Agro, en Punta Arenas, el Taller Regional de Brechas de Innovación, iniciativa impulsada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), cuyo propósito es construir una hoja de ruta que oriente las prioridades de innovación y desarrollo del sector silvoagropecuario de Magallanes durante los próximos años.

El encuentro permitió reunir distintas miradas y experiencias del ecosistema regional, poniendo en común los principales desafíos que enfrenta la agricultura y ganadería, con especial atención a la necesidad de generar soluciones pertinentes a las particulares condiciones ambientales y productivas del territorio.

El Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacó la importancia de que esta estrategia se construya desde la propia región y con sus protagonistas. “Esta articulación, que reúne a la academia, el sector privado y el mundo público, nos permitirá contar con un documento que será nuestra hoja de ruta para proyectar la innovación y las políticas de FIA en los próximos años”, señaló.

Por su parte, el director ejecutivo de FIA, Andrés Gálmez, enfatizó que el objetivo es avanzar más allá de los diagnósticos y concentrar los esfuerzos en priorizar las brechas que requieren atención. En esa línea, destacó que la fundación dispone de instrumentos de apoyo financiero, proyectos, consultorías, giras técnicas y otras iniciativas para acompañar a la región en la implementación de sus prioridades.

Desde el sector ganadero, Juan Gysling, ingeniero agrónomo y director de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA), valoró la instancia como una oportunidad para incorporar nuevas perspectivas frente a los problemas estructurales de la actividad. Advirtió sobre la disminución de la masa ovina regional, que pasó de cerca de tres millones de cabezas en la década de 1970 a aproximadamente 1,4 millones según el censo de 2022, planteando la necesidad de revisar los enfoques tradicionales e incorporar tecnologías y soluciones adaptadas a las condiciones particulares de Magallanes.

En tanto, Juan García, gerente de Teraike, empresa ganadera de Tierra del Fuego, destacó la posibilidad de abordar colectivamente problemáticas como la expansión de la pilosela en las praderas, la disponibilidad de agua frente al cambio climático, el manejo del guanaco y la presencia de perros asilvestrados. A su juicio, el valor de este ejercicio está en priorizar los problemas y definir herramientas que permitan enfrentarlos de manera coordinada.

La coordinadora regional de FIA en Magallanes, Carla Fuentes, manifestó su satisfacción por la convocatoria y la participación de actores relevantes en la toma de decisiones regionales, cuyos aportes permitirán orientar la hoja de ruta de innovación para los próximos años.

De esta manera, el encuentro reafirmó la importancia de construir una estrategia desde el territorio, con la participación activa de quienes conocen y protagonizan su realidad productiva, avanzando desde el diagnóstico hacia la identificación de soluciones concretas que contribuyan a una agricultura y ganadería más sostenibles, innovadoras y preparadas para los desafíos futuros de Magallanes.