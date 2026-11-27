La Universidad de Magallanes y el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, en el centro del trabajo presupuestario del senador Alejandro Kusanovic.

El parlamentario magallánico destacó el aumento de 2,88% en los recursos para el centro y el trabajo con los ministros para restituir parte del aporte a la Universidad de Magallanes

En el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el senador por Magallanes Alejandro Kusanovic realizó un intenso trabajo para resguardar recursos clave para la región. Uno de los logros es el aumento del aporte del Estado al Centro de Rehabilitación Cruz del Sur. Los recursos, asignados a través del Servicio de Salud Magallanes, suben de $2.485 millones en 2026 a $2.557 millones en 2027. Esto representa un aumento de $71,6 millones, equivalente a un 2,88% nominal.

La glosa presupuestaria mantiene el destino de estos fondos a la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, bajo el convenio establecido en el DFL N.º 36 de 1980 del Ministerio de Salud. Se trata de un aporte fundamental para el funcionamiento del centro y para las familias magallánicas que dependen de sus prestaciones.

En paralelo, el senador Kusanovic ha trabajado, y continúa haciéndolo, junto a los ministros del ramo para restituir parte del aporte que se rebajó a la Universidad de Magallanes. La casa de estudios ha realizado un importante esfuerzo para racionalizar sus costos de operación, proceso que sigue adelante.

A estos temas se suma una serie de gestiones en distintas materias, todas orientadas a defender los intereses de Magallanes y de la Antártica Chilena en la Ley de Presupuestos.