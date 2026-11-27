Agenda de América Latina y el Caribe | Viernes 27 de noviembre

BRASIL Y ARGENTINA: CRISIS DIPLOMÁTICA ESCALA CON EXCLUSIÓN DE MILEI DE LA POSESIÓN DE LULA.



La relación entre Brasilia y Buenos Aires atraviesa su peor momento en años. El gobierno de Lula da Silva decidió no invitar al presidente Javier Milei a la ceremonia de investidura prevista para el 5 de enero, y Argentina es actualmente el único país sudamericano que no ha felicitado a Lula por su reelección. La crisis se profundizó tras las declaraciones del canciller argentino Pablo Quirno cuestionando la legitimidad del proceso electoral brasileño, lo que llevó a Brasil a no reincorporar a su embajador en Buenos Aires. Milei y Lula podrían encontrarse cara a cara en la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo, donde Uruguay transferirá la presidencia pro tempore a Argentina. En paralelo, Lula mantiene firme su rechazo al “Escudo de las Américas” y llevará al Mercosur una propuesta de agenda común de defensa y ciberseguridad para contrarrestar la influencia estadounidense en la región.

🇨🇱🇦🇷 CHILE Y ARGENTINA EN RECESIÓN ECONÓMICA.



Tanto la Argentina del economista Javier Milei como Chile de José Antonio Kast, atraviesan escenarios de recesión o fuerte desaceleración económica en el segundo semestre de 2026, marcados por caídas trimestrales de actividad, presiones cambiarias y debates sobre el impacto del ajuste fiscal y el costo de la vida.

DATOS: Autoridades y análisis económicos chilenos apuntan a un escenario recesivo o de marcada debilidad en 2026, golpeado por la caída de la actividad minera (asociada a menor extracción de cobre), la debilidad de la inversión y el impacto del alza en los combustibles en el costo de vida. Mientras que en Argentina, la inflación interanual ronda el 30%, el dólar se ha presionado al alza por encima de los $1.600 pesos y se reportan tensiones en el empleo, los salarios reales y el consumo.

🇨🇱 CHILE RECIBE A PRESIDENTE DE POLONIA EN VISITA OFICIAL HISTÓRICA.



El presidente José Antonio Kast recibió este jueves a su homólogo polaco Karol Nawrocki en Santiago, en la primera visita de un mandatario polaco a Chile en más de dos décadas. Ambos líderes abordaron la expansión de la cooperación en comercio, inversión, seguridad, minería, ciencia y tecnología, y reafirmaron su compromiso con el derecho internacional, la soberanía nacional y la integridad territorial. La visita se produce en un contexto de creciente interés europeo por los recursos estratégicos latinoamericanos y de diversificación de alianzas frente a la competencia entre EE.UU. y China en la región.

🇻🇪 VENEZUELA: ACUERDO MILITAR CON EE.UU. CONSOLIDA EL GIRO ESTRATÉGICO DE CARACAS



El acuerdo de cooperación militar firmado el 18 de noviembre entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario de Defensa Pete Hegseth marca un realineamiento histórico de Venezuela hacia Washington. Según reportes, el pacto incluye inteligencia y apoyo con drones en operaciones contra el ELN en el estado Apure, donde se reportaron al menos 27 muertes en un ataque ejecutado el 30 de octubre. El diario Le Monde enmarca estos hechos en la doctrina “Donroe” de Trump, orientada a ampliar la influencia estadounidense en el hemisferio mediante cooperación militar y operaciones contra grupos narcoterroristas, una estrategia que también abarca a Ecuador y Colombia. El acuerdo enfrenta cuestionamientos internos por la falta de respaldo parlamentario y su impacto potencial en la disputa por el Esequibo con Guyana.

🇭🇹 HAITÍ: INTERVENCIÓN SALVADOREÑA OPERA FUERA DEL MANDATO DE LA ONU CON APOYO DE TRUMP



El despliegue de aproximadamente 2.500 militares salvadoreños en Haití, iniciado tras el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos en octubre, continúa sin un marco legal definido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las tropas establecieron una base en Tabarre, cerca de la embajada estadounidense, y realizan patrullajes en Puerto Príncipe con el objetivo declarado de rescatar a los secuestrados y “dar una lección a las pandillas”. El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa defendió ante la Cumbre Iberoamericana que no se trata de una “fuerza de ocupación”, sino de un “arreglo bilateral con las autoridades haitianas que legitima la presencia militar”. Organismos de derechos humanos cuestionan la operación por la falta de transparencia y supervisión internacional.

Fuente: Informe Foco LATAM, BBC World Service, ONU, RT En Español.