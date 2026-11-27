CFT Estatal de Magallanes y Dirección de Obras Hidráulicas concluyen con éxito ciclo de capacitación para Servicios Sanitarios Rurales de la región.

La iniciativa permitió fortalecer las competencias técnicas, administrativas y organizacionales de dirigentes y trabajadores de nueve localidades de Magallanes.

Punta Arenas, noviembre de 2026. — En el marco de un convenio de colaboración y prestación de servicios suscrito entre el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Magallanes y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), finalizó con gran éxito un ciclo de cuatro talleres de capacitación dirigidos a dirigentes, operadores y trabajadores de comités y cooperativas de agua potable rural de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El programa formativo contempló el desarrollo de cuatro cursos clave: Escuela de Liderazgo y Gestión para Dirigentes, Redacción de Actas y Manejo Documental, Funcionamiento de Bombas y Generadores Eléctricos, y Legislación Laboral y Tributaria.

Con el objetivo de descentralizar el acceso a la formación y responder directamente a las realidades territoriales, los relatores del CFT Estatal de Magallanes se trasladaron en terreno hasta nueve localidades de la región: Huertos Familiares, Villa Dorotea, Villa Renoval, Villa Tehuelches, Puerto Toro, Punta Delgada, Timaukel, Cerro Castillo y Punta Carrera.

A través de estas jornadas, se entregaron herramientas prácticas y conocimientos teóricos fundamentales para optimizar tanto la operación técnica como la administración diaria de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR). Asimismo, el ciclo promovió buenas prácticas y potenció una gestión integral ajustada a las necesidades de cada comunidad, avanzando hacia la profesionalización de estas organizaciones esenciales para el desarrollo rural de la región.