Un legado verde al sur del mundo: la historia del Parque María Behety en el sector Sur de Punta Arenas.

Desde mediados del siglo XX, las 24 hectáreas del Parque María Behety constituyen el principal pulmón verde y punto de encuentro recreativo de Punta Arenas. Su historia comenzó formalmente el 19 de febrero de 1948, fecha en que la sucesión de Julio Menéndez Behety concretó la donación de este extenso predio al municipio local bajo una condición inquebrantable: que permaneciera siempre como un espacio público gratuito dedicado al deporte, la recreación y la cultura.

El origen de una donación histórica

El terreno pertenecía originalmente a Julio Ricardo Menéndez Behety (1884–1943), hijo del influyente empresario asturiano José Menéndez y de María Behety Chapital. Tras su fallecimiento, sus herederos decidieron traspasar la propiedad mediante escritura pública a la entonces Municipalidad de Magallanes, solicitando que el recinto llevara el nombre de su madre en señal de homenaje.

El documento legal estableció un mandato claro sobre el destino del parque: debía utilizarse casi exclusivamente para juegos infantiles, deportes de invierno y verano, recreos populares y actos culturales dirigidos a estudiantes y vecinos de la ciudad, prohibiendo expresamente cualquier cobro de entrada.

De terreno silvestre a corazón deportivo y urbanístico

Durante sus primeras décadas, el parque fue moldeándose al ritmo de las necesidades de la comunidad puntarenense. En 1950, el Concejo Municipal acordó instalar allí un vivero destinado a la reproducción de árboles y plantas para la ciudad. De manera paralela, sus sectores bajos se transformaron de forma espontánea en el epicentro deportivo del Barrio Sur, albergando las canchas informales donde se disputaba la antigua liga de fútbol local y convirtiéndose, durante los crudos inviernos australes, en una concurrida pista natural de patinaje y hockey sobre hielo.

Hacia el verano de 1961, surgió la necesidad de dar orden a aquel espacio natural semiabandonado en el extremo sur de la trama urbana. El regidor Ernesto Guajardo Gómez, junto a los arquitectos Ponticas y García, impulsó un ambicioso plan urbanístico inspirado en los principios de la Carta de Atenas. El proyecto proponía dividir el recinto en dos grandes áreas: una zona estructurada con senderos y juegos infantiles, y otra que conservara su topografía natural para el pícnic y un museo al aire libre, iniciativa que buscaba financiarse mediante un gravamen a las bebidas alcohólicas internadas bajo el régimen de Puerto Libre.

Décadas más tarde, en septiembre de 2015, la vocación educativa del parque sumó un nuevo hito con la inauguración de una muestra al aire libre de réplicas prehistóricas. Ejecutada por el Centro Regional Fundación CEQUA con financiamiento del Gobierno Regional, la exhibición incorporó esculturas a escala de la fauna extinta de la Patagonia, entre las que destaca el emblemático milodón.

Primer Humedal Urbano y renovación del siglo XXI

El valor ecológico del recinto recibió un respaldo definitivo el 6 de julio de 2021, cuando el Ministerio del Medio Ambiente declaró oficialmente al sector de la laguna y las vegas del parque —una superficie de cerca de 4,3 hectáreas— como el primer Humedal Urbano de la Región de Magallanes. Esta medida permitió resguardar su valioso bosque nativo de lengas y ñirres, además de proteger el hábitat de diversas aves locales como bandurrias y patos juarjual.

Finalmente, a partir de 2023 y a través de sucesivas etapas lideradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en conjunto con el municipio, el Parque María Behety inició un plan de mejoramiento integral. Estas obras de modernización —enfocadas en la renovación de senderos, accesibilidad universal, paisajismo nativo y recuperación de su infraestructura— buscan proyectar hacia el futuro aquel compromiso asumido en 1948: mantener un espacio abierto, natural y gratuito para todas las generaciones de magallánicos.