De construir un imperio de más de 500 tiendas para mascotas a encontrar la muerte en la Patagonia: la historia de los empresarios rusos fallecidos en Magallanes

Andrey y Marina Tsypin, ambos de 67 años, fueron los fundadores de Four Paws, una de las cadenas de productos y servicios para mascotas más importantes de Rusia. Lo que comenzó en 1992 como un pequeño negocio familiar terminó convirtiéndose en un exitoso imperio comercial. La pareja se encontraba recorriendo Chile cuando sufrió el fatal accidente cerca de Puerto Natales.

Una historia empresarial que comenzó hace más de tres décadas en Rusia y que terminó inesperadamente en las rutas de la Patagonia chilena. Andrey y Marina Tsypin no eran turistas comunes. El matrimonio, ambos de 67 años, había construido una de las empresas más reconocidas de su país en el rubro de los productos y servicios para mascotas.

Su nombre estaba estrechamente ligado a Four Paws (Cuatro Patas), una cadena comercial que llegó a superar los 500 establecimientos en Rusia y que nació gracias a la iniciativa de ambos empresarios en 1992.

La historia comenzó en la ciudad de Zhukovski, en las cercanías de Moscú, donde abrieron su primera tienda especializada en productos para animales. Con el paso de los años, aquel emprendimiento familiar se transformó en un importante negocio que amplió sus operaciones hacia clínicas veterinarias, peluquerías para mascotas y una fábrica de alimentos para animales.

El crecimiento fue considerable. De acuerdo con antecedentes publicados por el medio ruso Meduza, durante 2025 la compañía registró ganancias superiores a los 7.500 millones de pesos chilenos, consolidando el éxito de un proyecto que tuvo al matrimonio como sus principales impulsores.

DE RUSIA A LOS PAISAJES DE LA PATAGONIA

Lejos de sus actividades empresariales, Andrey y Marina habían emprendido un viaje turístico por Chile, recorriendo parte del territorio nacional y sus paisajes australes.

Fue precisamente durante ese recorrido que encontraron la muerte en un accidente de tránsito ocurrido la semana pasada en la Ruta 9 Norte, en las cercanías de Puerto Natales.

El matrimonio viajaba en un minibús turístico que colisionó con un camión de patente argentina. El impacto terminó con la vida de ambos empresarios y dejó a otras cinco personas lesionadas.

La investigación preliminar apuntó a que el conductor del minibús habría perdido el control del vehículo debido a cansancio y fatiga, invadiendo la pista contraria. También se conocieron antecedentes sobre advertencias de pasajeros respecto de maniobras irregulares que habría realizado el conductor antes del impacto.

El caso generó atención por la identidad de las víctimas y su trayectoria empresarial en Rusia. Así, el viaje que Andrey y Marina Tsypin habían emprendido para conocer Chile terminó abruptamente en Magallanes, lejos de Moscú y de la empresa que durante más de 30 años construyeron juntos.