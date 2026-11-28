El hito arquitectónico de ENAP en Punta Arenas: modernidad, ascensores y veredas calefaccionadas.



La construcción del emblemático edificio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en Punta Arenas marcó un antes y un después en el desarrollo urbano y tecnológico de la capital magallánica. Las obras comenzaron en 1948, bajo la administración del presidente Gabriel González Videla, y se extendieron durante dos años. El proyecto estuvo a cargo del destacado arquitecto Eduardo Knockaert y fue ejecutado por la empresa constructora Echeñique-Hurtado.



Más allá de su relevancia institucional para el auge petrolero de la zona, el inmueble destacó por introducir importantes innovaciones en la ciudad. Se convirtió en el primer edificio público de Punta Arenas en contar con ascensor, sumándose a una selecta lista de construcciones privadas que ya disponían de esta tecnología en la época: el edificio Arno (ubicado en la intersección de las calles Progreso y Bories) y el edificio Sandy Point (en Avenida Colón con Magallanes).



Asimismo, su diseño contempló ingeniosas soluciones para enfrentar el riguroso clima austral. El edificio cuenta con un pionero sistema de baldosas calefaccionadas en sus veredas exteriores. Este mecanismo, conocido hoy como «losa radiante», funciona mediante una red de cañerías de cobre instaladas bajo el piso por las que circula agua caliente durante el invierno, permitiendo derretir la nieve y evitar la formación de escarcha para el tránsito seguro de los peatones.

Manuel Luis Rodríguez U.