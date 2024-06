Ecos de la Cuenta | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Esta semana, fue la cuenta del presidente Gabriel Boric, a la nación, esta es la tercera y penúltima cuenta de su período de gobierno. Pero ¿De dónde viene esta tradición de cuentas Públicas del Presidente de la República al Congreso Pleno? Según reseña la biblioteca del Congreso Nacional. La costumbre de la cuenta presidencial, al congreso pleno está inspirada en la tradición inglesa, y asociada directamente a nuestra evolución constitucional. Es así como durante la vigencia de la Constitución de 1833, entre 1833 y 1924, la cuenta se realizó los días 1 de junio, coincidiendo con la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En tanto, la Constitución Política de 1925, estableció que el mensaje presidencial, sería el 21 de mayo, junto con la apertura de la legislatura ordinaria en el parlamento, asimismo, coincidía con el día de las Glorias Navales.

Dice la historia, que el primero en entregar su cuenta a la nación, en 21 de mayo, fue el Presidente Emiliano Figueroa, el 21 de mayo de 1926. Esta tradición se mantuvo hasta el golpe de estado de 1973. Sin embargo, en ese lapso de 47 años, hubo algunas excepciones. El Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en su período de 1927 a 1931, solía enviar sus discursos para que fueran leídos por el secretario del Senado. En tanto el Presidente Jorge Alessandri, suspendió la cuenta de 1960, porque coincidió con el terremoto de Valdivia.

Durante la dictadura civil-militar chilena, entre 1974 y 1980, en un patético remedo de la tradición republicana, el tirano Pinochet, guiado por los juristas adictos al régimen, emitía un informe impreso sobre el estado administrativo y político de la Nación. Este era dado a conocer a las autoridades y a los medios de comunicación cada 11 de septiembre. Con el inicio de la vigencia de la nefasta constitución de 1980, el dictador y su sequito de funcionarios civiles, realizaba un montaje, una impostación de cuenta pública la nación. Es así como entre 1981 y 1989, los 11 de septiembre en el Edificio Diego Portales, sede de la Junta de Gobierno fascista, el dictador ante la cúpula del régimen, fingía rendir cuenta a la nación, dada la inexistencia de un parlamento democrático.

Tras la recuperación de la democracia, el primer presidente electo por las fuerzas progresistas, el Presidente Patricio Aylwin Azócar, retomó la fecha del 21 de mayo para entregar su mensaje presidencial. Entre 1990 y 2016, las cuentas presidenciales al congreso pleno, se efectuaron en el día de conmemoración de las glorias navales. Durante ese período, se produce una creciente participación social en la vida democrática, y, en consecuencia, la fecha es foco de movilizaciones sectoriales, que se efectuaban en Valparaíso, sede del congreso nacional. Es así, que se determina separar ambos eventos, dada la distinta naturaleza de los mismos. A través de una reforma constitucional, iniciada por mociones de diputados, en la ley N° 21.011, se establece a partir de 2017, que la cuenta presidencial a la nación se efectuará los 1 de junio de cada año.

La cuenta del presidente Boric, como es tradicional, aborda todos los ámbitos de la marcha política y administrativa de la nación. No en balde la duración del discurso, que el año pasado excedió las tres horas, este año anduvo dentro de las dos horas y cuarenta minutos. Es una reseña pormenorizada de los avances obtenidos por el gobierno, en cuanto a leyes aprobadas, y políticas públicas implementadas. En un mix, con las leyes y políticas públicas que se espera implementar en el transcurso del presente año, y de las medidas que se busca incluir en el presupuesto del año 2025.

Dada la amplitud de materias, no haremos acá, el resumen de la cuenta, sino más bien consignaremos, las que a nuestro juicio concitarán la mayor adhesión en el congreso nacional, y que tienen posibilidad de prosperar, dado el escenario de minoría oficialista. Como resulta natural, todo lo atingente a seguridad. El anuncio de aumentar en un 30% las plazas de las escuelas de formación de Carabineros de Chile, sumando 300 nuevas plazas. Asimismo, el reforzamiento de dotación, con el reemplazo por personal civil de 1.000 carabineros que hoy desarrollan trabajo administrativo, y que gracias a esta medida retornarán a labores operativas. También, los beneficios económicos al personal, como el aumento de la gratificación de los 24 mil carabineros que trabajan en las calles en todas las regiones del país, que recibirán efectivos de control público, GOPE y PPI. Este incremento llegará a representar hasta un sueldo completo al año. Muy importante también el anuncio de modernización de la carrera policial, que beneficiará a la PDI Se destinarán recursos a través del ministerio de seguridad, para tareas de prevención del delito, en las carteras de Deporte, Educación, Cultura, Desarrollo Social, Vivienda y Mujer.

En cuanto a la eliminación de trabas que afectan los procesos productivos, y la formación de nuevas empresas, el presidente hizo anuncios relativos a la digitalización de permisos sectoriales: Señalando que hace dos años el Estado tenía menos de 30 permisos digitalizados, hoy día tiene 146, y, antes de fin de año, habremos alcanzado los 200 permisos digitalizados. Lo que me lleva a comentar, que este es en sí, un avance, pero no se hizo referencia a la eliminación de trámites innecesarios, como la reducción de tales permisos. Asimismo, existe la necesidad imperiosa de reducir tramites y plazos de la burocracia, que afecta el desarrollo productivo, y la generación de empleo, cuando se enlentece los procesos de licitación y adjudicación de proyectos de inversión pública.

Es muy auspicioso el anuncio, sobre la cartera de concesiones de obras públicas, que se proyecta al 2028 por más de 17 mil 600 millones de dólares. Iniciativa que va a la vena del aparato productivo, y que generará cerca de 48 mil nuevos empleos. También, muy positivo el anuncio de ampliación del Puerto de San Antonio, con el llamado proyecto Puerto Exterior San Antonio.

En relación al anhelado crecimiento económico, el presidente hace un pronóstico, señalando que, al término de su mandato, la economía chilena habrá crecido anualmente por encima del promedio de los 8 años anteriores. Asimismo, anticipa la generación de más de 700 mil nuevos empleos y reducción de la pobreza. Sostiene que las tasas de informalidad laboral serán menores, que, al inicio de su período, y se habrá reducido el crecimiento de la deuda pública.

Otro anuncio que eventualmente, podría obtener apoyo transversal, es la postulación de Chile como sede de los juegos olímpicos de 2036. También el anuncio sobre la economía digital, donde se proyecta pasar de 22 data centers a 50, logrando triplicar el crecimiento de este sector y su aporte a la economía al 2026. Para ello se seguirá invirtiendo en infraestructura, en construcción de redes de fibra óptica. Un ejemplo de la importancia de esta infraestructura, es la Fibra Óptica Austral, que unió a la región de Magallanes y de la antártica chilena, con el resto del país. Ese proyecto representó una inversión de 100 millones de dólares en 2017, y consistió en una red con 3.500 kilómetros de cable submarino. En esta misma línea, es un anuncio monumental, un proyecto país, el acuerdo para construir el Cable Humboldt, el primer cable de fibra óptica, por trazado submarino que conectará al globo, desde Valparaíso hasta Oceanía y Asia.

En los anuncios, se incluyó a las buenas políticas públicas que se están implementando, para el desarrollo de la industria del Litio y del Hidrógeno Verde, en las cuales Chile tiene cifradas grandes esperanzas. En esta misma línea, el presidente anuncia, que ha instruido a la ministra de defensa y al comandante en jefe de la Armada de Chile, presenten una propuesta de política de construcción naval. Se tiene muchas expectativas, de que pueda replicarse el exitoso proyecto construido en astilleros de Asmar, con el nuevo rompehielos Oscar Viel. Se espera desarrollar una industria permanente de construcción naval. En este sentido, se reiteró la vocación antártica de nuestro país, y el compromiso de construcción del Centro Antártico Internacional, en la región de Magallanes, puerta de entrada del continente blanco.

Desde luego que no logramos acá incluir todas las materias en las cuales habrá apoyo transversal. He omitido aquellas materias que concitan menos apoyo, o rechazo en la oposición, o en las filas oficialistas, ya que serán ampliamente discutidas, y requieren análisis más extensos.

Cumpliendo con la tradición republicana, el presidente Boric, ha rendido su tercera cuenta a la nación, entra en el segundo tiempo de su gobierno, y se requiere ya, concretar las iniciativas que van en bien de Chile. Esas, como corresponde en el proceso democrático, serán las que cuenten con apoyo parlamentario mayoritario. Se requiere, entonces, hoy más que nunca, la prudencia y sensatez del liderazgo político. No el griterío o altisonancia, de una minoría incondicional, sino la voz tranquila y con peso, de las grandes mayorías ciudadanas.

