Presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública 2024: “Sin ciencia e innovación no hay desarrollo sostenible” | Impulsarán construcción del Centro Antártico Internacional en Magallanes



● Chile alberga 22 data centers y se esperan 28 más, cuya Hoja de Ruta con foco en sostenibilidad se construirá con un Plan Nacional de Data Centers coordinado por MinCiencia.



● Parte de los recursos del litio se destinará a proyectos de I+D.



● Chile lidera la regulación de Inteligencia Artificial en Latinoamérica, y ChileValora certificará -por iniciativa del MinCiencia- la formación de especialistas en este campo.



● Además, ya está en marcha el proceso para que Chile se una al CERN y se fortalecerá la ciencia antártica apoyando la construcción del Centro Antártico Internacional.



“El futuro está lleno de oportunidades y por eso lo miramos con optimismo”. Con esas palabras, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se refirió a la agenda de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en la Cuenta Pública 2024. Entre los temas destacados están la orientación de recursos del litio a I+D, el proyecto de ley que regula los usos de Inteligencia Artificial y los perfiles laborales de IA que trabaja MinCiencia con ChileValora, además de la avanzada postulación al CERN y el apoyo a la construcción en la región de Magallanes del Centro Antártico Internacional, CAI.



“Para nuestra tarea ministerial, este discurso recoge elementos esenciales. Primero, la visión de que la ciencia y la tecnología son el camino al desarrollo y que en la medida de que contemos con capacidades en esta materia, que ya es algo real, es posible avanzar no solo en las necesidades presentes, sino que en las futuras. Además, lo que dijo el Presidente Boric respalda esta visión con ejemplos concretos, como el esfuerzo que se está haciendo en materia de Data Centers, en capacitación de personas en Inteligencia Artificial, con proyectos de ley ya presentados, y sobre todo resaltando el rol de las universidades como focos esenciales para el desarrollo de conocimiento. Chile tiene grandes oportunidades, porque Chile tiene grandes capacidades y el ponerlas a disposición del desarrollo del país es parte de la función que tenemos como Ministerio de Ciencia”, dijo la ministra Aisén Etcheverry.



En materia de litio y salares, el Presidente anunció que parte importante de los recursos de este mineral seguirán destinándose a incrementar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que ya ha crecido en más de 10 por ciento durante su mandato: “Estos recursos ya impactaron a más de 1.500 empresas, entre ellas desarrolladores de inteligencia artificial, tecnología implementada en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, o el primer bus a hidrógeno construido en Chile en la región de O’Higgins”, afirmó el mandatario. A esto se suman los avances en el diseño del Instituto Tecnológico y de Investigación Público en Litio y Salares, cuya constitución se formalizará en los próximos días, que tendrá sedes en Antofagasta y Atacama, y un presupuesto comprometido de 20 millones de dólares en diez años como basal, además de aportes de las futuras rentas que generen los nuevos contratos de litio.



Otra materia mencionada fue el Plan Nacional de Data Centers, que diseñará una hoja de ruta en diálogo con todos los actores para que aquellas industrias que han demostrado un interés por invertir en nuestro país, tengan más certezas y puedan dar solución a los desafíos de sustentabilidad que el mundo demanda que sean abordados y que inquietan a la sociedad civil, incorporando soluciones tecnológicas disponibles para enfrentarlos. “La economía digital es otra industria con inmenso potencial en Chile. Nuestro país alberga ya 22 data centers, y existen proyectos de interés presentados en Invest Chile para otros 28 más. Tenemos como objetivo que este sector triplique el crecimiento promedio de la economía de aquí a 2026. Para ello seguiremos invirtiendo en infraestructura, como redes de fibra óptica y 5G”. Lo anterior no sólo es relevante para incrementar la inversión en nuestro país, sino que es clave para contar con capacidades para la digitalización y, con esto, aumentar la productividad de todas las industrias. “A su vez, es una tremenda oportunidad para fomentar nuestras capacidades de investigación e innovación”, afirmó la ministra Aisén Etcheverry.



El mandatario destacó que Chile lidera hoy en el campo de la Inteligencia Artificial en Latinoamérica, con importantes avances en desarrollos, infraestructuras y regulación. Sin embargo, destacó que no basta con liderar; es necesario que esta preparación se refleje en el día a día de los chilenos y chilenas. “Trabajos como especialistas en interacción con la inteligencia artificial, auditores de ética en este ámbito, programadores de esta tecnología, especialistas en datos: estos son algunos de los perfiles laborales específicos que el Ministerio de Ciencia ha propuesto a ChileValora para que quien tenga esas capacidades, muchas de las cuales no se enseñan formalmente, obtenga una certificación, haga valer esas capacidades en el mercado laboral y opte a futuros planes formativos”, afirmó el Presidente sobre este esfuerzo de MinCiencia y MinTrabajo. También hizo referencia al proyecto de ley que regula los usos de Inteligencia Artificial, recientemente ingresado al Congreso: “A diferencia de revoluciones anteriores, en la IA Chile ha decidido ser protagonista, liderando hoy la regulación de esta tecnología en Latinoamérica (…) La inteligencia artificial puede ser un gran copiloto, y bien utilizada puede aumentar nuestra productividad, así como ser un pilar para crear nuevas industrias. Para ello necesitamos capacitarnos, crear nuevas habilidades y seguir avanzando en una legislación donde mayor productividad no signifique más horas de trabajo, sino una mejor conciliación de la vida familiar y laboral”.



El programa de Doctorado en Inteligencia Artificial que imparte desde este año el consorcio de universidades de Concepción, Biobío, Católica de la Santísima Concepción y Federico Santa María, con el GORE Biobío, también tuvo una importante mención por ser el primero en Latinoamérica y con ello reafirmar nuestro liderazgo regional en la creación de capacidades avanzadas en IA.



Respecto al desarrollo tecnológico, el discurso mencionó también que el gobierno sigue fortaleciendo el ecosistema de ciencia e investigación nacional y para ello dio cuenta del inicio del proceso para que Chile se una al Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN. La postulación se envió en agosto de 2023, y se espera terminar 2024 con el acuerdo firmado y aprobado por el Congreso, lo que permitirá a la industria tecnológica chilena ser proveedora de uno de los clientes más prestigiosos del mundo en el ámbito tecnológico. A esto se suman nuevas oportunidades en materia científica: desde 2004 más de 100 investigadores y desarrolladores chilenos de la UTFSM, PUC, UNAB, UTA y USerena han participado en proyectos del CERN. Ellos han contribuido a unos cuarenta resultados públicos de la colaboración ATLAS, y en 2023, equipos de ingenieros, investigadores y estudiantes chilenos diseñaron y enviaron una mesa móvil de 10 toneladas para el proyecto NA-64, destacando una vez más la capacidad del país para contribuir activamente a la construcción de experimentos de alto nivel.



La ciencia antártica también fue relevada en la Cuenta Pública Presidencial: “Seguiremos apoyando la construcción del Centro Antártico Internacional del Instituto Chileno Antártico con base en Punta Arenas, en conjunto con el Gobierno Regional. Lo he dicho y lo reitero: Chile se opondrá a cualquier explotación comercial de minerales e hidrocarburos en la Antártica y trabajaremos con todos los países reclamantes y los firmantes del Tratado Antártico para velar por el respeto de esta norma. La Antártica es y debe seguir siendo un continente de ciencia, paz y cooperación (…) En la protección y comprensión de lo que sucede en este continente se juega parte importante de la lucha contra la crisis climática. Así lo alertó el secretario general de las Naciones Unidas en la visita que juntos realizamos a fines de 2023”.



Además, el Presidente Gabriel Boric se refirió a que en “estos dos años de Gobierno hemos enfrentado también el gran desafío de esta generación y de las que vendrán: mitigar los efectos del calentamiento global, construir sociedades, economías e infraestructuras más resilientes, adaptarnos y dar pasos de gigantes en la transición energética”, abordando también las demandas ciudadanas y problemáticas que afectan nuestra convivencia y democracia. En ese sentido, la subsecretaria Carolina Gainza destacó que “el Presidente fue claro en la importancia de poner el bien común de Chile y su gente por delante y que el tema de convivencia es un problema central en el país, ya que el nivel de conflictividad creciente e incertidumbre en las relaciones humanas está afectando dimensiones del desarrollo económico, cultural y social. Por eso, desde el MinCiencia estamos cumpliendo nuestro mandato de seguir fortaleciendo el ecosistema de ciencia e investigación nacional para avanzar hacia un futuro sostenible e integral a través de la creación y próxima puesta en marcha del ITIP de Convivencia y Sostenibilidad Social, que contribuirá a mejores políticas públicas y programas estatales para sociedades más cohesionadas, participativas y democráticas”.



La ministra Etcheverry concluyó: “Los anuncios del Ministerio de Ciencia están hoy en el pilar de desarrollo de esta Cuenta Pública, confirmando una vez más que para el gobierno que lidera el Presidente Gabriel Boric estas materias son parte central del modelo de país que queremos construir. Pero nada de esto sería posible sin la calidad de la ciencia y de los conocimientos que hemos construido, con una comunidad de investigadores e investigadoras en todas las disciplinas que es internacionalmente reconocida. Para seguir potenciando este eje, este año comienza a implementarse el Fondo de Investigación para Universidades (FIU) que fortalecerá con recursos del presupuesto de la nación y de los gobiernos regionales a las universidades de todo el país. Además, con fondos provenientes del royalty del litio se financiarán también iniciativas de largo plazo para desarrollar en Chile proyectos de I+D de frontera enfocados en prioridades-país en nuestras universidades con más 6 y 7 años de acreditación. Esta es una ruta concreta para materializar el incremento en inversión en I+D en Chile. Sin estas capacidades, construidas por décadas en nuestras universidades y centros de investigación, no podríamos sostener esta agenda donde la ciencia, los conocimientos y la tecnología nos permitirán sofisticar nuestra economía para llegar al desarrollo sostenible”, afirmó la ministra Aisén Etcheverry.