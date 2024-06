Desde la región de Magallanes, Delegado y su gabinete siguieron Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric





El Mandatario expuso en su discurso los principales logros del gobierno en sus dos años de mandato, además de fijar la hoja de ruta del país en materia como pensiones, seguridad y migración.



Punta Arenas 01 de junio de 2024. El Presidente Gabriel Boric inició pasadas las 11:00 horas de este sábado 1 de junio (12:00 horas en Magallanes), su discurso por la tercera Cuenta Pública desde el Congreso Nacional. En el mensaje presidencial el mandatario dio cuenta de los avances del Ejecutivo en diversas materias del Estado.

Paralelamente, en Casa de los Intendentes, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic y su Gabinete, seguían atentamente la rendición del mandatario. Luego de casi tres horas y un cerrado aplauso concluyó la rendición que dio cuenta de los logros, avances y proyecciones.

Respondiendo a una de las demandas que más preocupa a la ciudadanía, la seguridad, el Presidente Boric, realizó una serie de propuestas, sosteniendo que “La seguridad es un derecho. Si fracasamos en garantizarlo, todos los demás derechos y libertades que nos entrega la democracia, se ven hipotecados. Por ello, la seguridad debe ser un proyecto de Estado, que comprometa a todos sus poderes, a todos los sectores políticos y a toda la ciudadanía”. El Presidente, puso énfasis en entregar apoyo a las policías de nuestro país.

Luego de referirse al mensaje presidencial, como “contundente y bien claro hacia dónde buscamos el horizonte de nuestro país”, el Delegado José Ruiz, al respecto de la seguridad manifestó que es “una demanda bien sentida por toda la ciudadanía. Lo que más pide la gente, en ese sentido es Carabineros en las calles y eso es lo que comprometió el presidente, por una parte, ampliando la formación, 30% de los carabineros y además acelerando el traslado de contratación de personal civil en labores administrativas, destinando alrededor de 1.400 carabineros más en las calles durante el año 2025 y en mejores condiciones”.

Entre los anuncios realizados por el Presidente, destacan, además, el nuevo Sistema Nacional de Cuidados, incremento en la inversión pública y privada; Plan de acción de Hidrógeno Verde a 2030, con los mejores estándares ambientales, sociales y laborales; Proyecto de nueva ley de pesca; nuevo sistema de financiamiento público que reemplazará el CAE y el Fondo Solidario, dando respuesta al endeudamiento; Ley de aborto legal; e inicio de la postulación para ser sede de los Juegos Olímpicos del 2036.

La ex Colonia Dignidad se convertirá en un espacio de memoria; urgencia al proyecto de Ley de Eutanasia y cuidados paliativos; Negociación multinivel; Más y mejores transportes para Chile; Ley de Salud Mental; creación de la Comisión de Verdad y Justicia de Víctimas del Servicio Nacional de Menores, Sename; Pase cultural para jóvenes y personas mayores y proyecto de ley de equidad salarial.





El Delegado también se refirió a la entrega sin concursabilidad de vehículos de patrullaje preventivo, asignaciones directas de los municipios que, como dijo el presidente, esos fondos solían adjudicarse a las comunas más ricas, quedando fuera las comunas rurales que abundan en nuestra región. Esto permite que durante el presente año que, en nuestra región, sean entregados 50 millones de pesos a 9 de los 10 municipios.

El mandatario habló de crecimiento con equidad y una cartera de concesiones que podría generar 48 .000 nuevos empleos. También el avance del plan de emergencia habitacional de las 260.000 viviendas, ya se han construido 122.000 y 120.000 están en construcción. En ese aspecto, “Magallanes es la región que más adelante va. Este año cumplimos la meta con 1760 viviendas y esperamos duplicarla”, indicó el Delegado Presidencial.

El Seremi de Gobierno Andro Mimica, se refirió al llamado realizado por el Presidente al Parlamento “a hacernos cargo de los dolores que ha tenido el país durante tanto tiempo y de las necesidades que tenemos de avanzar en conjunto”. El vocero destacó entre los logros más anhelados, el sacar adelante el royalty minero, y la aprobación de la ley de 40 horas.

Asimismo, Mimica, resaltó el “sueldo mínimo histórico, uno de los mejores en Sudamérica, solamente superado por Costa Rica”. Y en la misma línea que el Delegado Ruiz, reforzó la importancia de avanzar en materias de seguridad, “necesitamos más recursos y el Presidente ha hecho el llamado a que podamos de una vez por todas también ir destrabando el pacto fiscal”. Asimismo en materia de pensiones, recordó que es una discusión desde el inicio del gobierno, “las pensiones tienen que subir ahora. El llamado es a que dejemos nuestras trincheras, a que podamos acercar las posiciones y que de una vez por todas las jubilaciones de las y los adultos mayores puedan subir ya. Durante las últimas cuatro semanas hemos estado recorriendo distintos sectores de la comuna, principalmente de Punta Arenas y el reclamo es el mismo. No podemos seguir prolongando un debate que lleva más de 10 años. El llamado es a las y los parlamentarios, especialmente de nuestra región, de que podamos acercar los puntos y que podamos hacer que las pensiones de nuestros jubilados puedan tener una subida ahora y no esperar en 10 años más”.

En referencia al debate sobre los derechos reproductivos, enfatizó que “creemos que es muy importante también que sea el Parlamento, en un Estado democrático, que pueda avanzar a este llamado que nos han hecho especialmente las mujeres, a que puedan decidir por sus derechos reproductivos y también que las y los pacientes con enfermedades terminales puedan tener una muerte digna a través de la eutanasia”.

Magallanes

De acuerdo a lo mencionado por el Presidente, durante la Cuenta Pública, en Magallanes, en el ámbito de las culturas, se hará efectivo el 1% del presupuesto, además de la tarjeta cultural. Y también con la política de entrega de fondos sin concursabilidad, previamente aprobados, se potenciarán festivales u otras áreas culturales, como, por ejemplo, acá en Magallanes el Festival Cielos del Infinito, recibiendo asignación directa. En materia de transporte, habrá un importante incremento de la flota de vehículos: cien buses eléctricos, convenio que se aprobará en las próximas semanas. Ya el año pasado se aprobó mediante el Consejo Regional, los 30 mil millones de pesos, que se suman, a los cien mil que pone el Ministerio para esta importante implementación y el Centro Antártico Internacional que en las próximas semanas obtendrá la RS. Por último, en relación a la política permanente de zonas extremas, se están trabajando los últimos ajustes para presentar los proyectos que marcarán el porvenir de nuestra región.

En materia de permisos, con el propósito de la instalación de nuevas industrias, no solamente está el proyecto que se ingresa desde Economía, sino también la digitalización de los permisos, como anunció el Presidente. Inicialmente eran 30 permisos digitalizados, actualmente se han otorgado 146 y se espera llegar a los 200.

“No puedo dejar de mencionar una demanda sentida por los trabajadores, que es el anuncio de iniciar el diálogo tripartito para levantar un proyecto de negociación ramal, algo muy demandado, que evidentemente es un tremendo anuncio que realizó el presidente de la República. Además, habló del importante avance en los derechos sociales reproductivos, como es el aborto legal y también del pago gradual de la deuda histórica a los profesores sobre 80 años”, subrayó el Delegado Presidencial.

Con respecto al proyecto de negociación ramal, el Presidente Boric, indicó que “esto nos permitiría extender el alcance de la negociación colectiva y otorgar mayor autonomía a las organizaciones sindicales y a los empleadores para resolver los desafíos de un mundo del trabajo que cambia rápidamente”.

“Me siento muy contento con la cuenta pública del Presidente, fue bien contundente y mostrando el futuro que proyecta para nuestro país”, finalizó el Delegado José Ruiz Pivcevic.